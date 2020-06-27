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İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

İstiklal Caddesi'nde, boğazına dayadığı kırık şişe parçasıyla intihar girişiminde bulunan kişi, 1.5 süren ikna çabalarının ardından özel harekat polisince etkisiz hale getirildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis caddeyi her iki yönden kapatırken, vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarak müzakereci polisin ikna çabalarını meraklı gözlerle izledi.

27 Haziran 2020 Cumartesi 06:24
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İstiklal Caddesi'nde intihar girişimi

Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde saat 20.50 sıralarında meydana gelen olayda, Taksim Meydanı'nda su satarak geçimini sağladığı öğrenilen Ümit A., caddede yürürken birden bağırmaya başladı. Ümit A. (27), elinde bulunan kırık şişe parçasını boğazına dayayarak bağırmaya devam ederken, ne olduğunu anlamayan vatandaşlar kaçışmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis, İstiklal Caddesi'ne giriş ve çıkışı emniyet şeridiyle kapattı. Polisin ikna çalışmalarına tepki gösteren Ümit A., yanına yaklaşmak isteyenleri, kırık şişe parçasını boğazına dayayıp 'yaklaşan olursa boğazımı keserim' diyerek tehdit etti. Bu arada olayı duyarak gelen ablası, sinir krizi geçirdi. Polis tarafından sakinleştirilen abla olay yerinden uzaklaştırıldı.

Müzakereci polisin yaklaşık 1.5 saat süren ikna çabalarına rağmen Ümit A. intihar girişimini sürdürürken, olay yerine özel harekat polisleri çağrıldı. Çevresi sarılan Ümit A., özel harekat polislerince etkisiz hale getirildi. Ümit A., ifadesinin alınması için Beyoğlu Polis Merkezi'ne götürüldü.

SOSYAL MESAFEYİ HİÇE SAYDILAR

Kırık şişe parçasını boğazına dayayarak intihar girişiminde bulunan Ümit A.'nın polisçe ikna edilme çabalarını meraklı gözlerle izleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralını hiçe sayması dikkatlerden kaçmadı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istiklal CaddesiIntihar
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