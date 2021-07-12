İSTANBULLULAR YE, İÇ, EĞLEN FESTİVALİ’NDE COŞTU...

BURHAN AKDAĞ

İSTANBUL

İstanbul’un ilk açık hava, kültür, sanat ve Etkinlik Alanı olan Yeni Bir Yaşam Etkinlik Alanı’nda bu hafta sonu, Ye, İç, Eğlen Festivali gerçekleştirildi.. Bu festivalde önce bir birinden güzel lezzetler ile katılanların damak tadına, Pazar akşamı ise Fatma Turgut ve Suat Suna ile kulaklara hitap ettiler. Yaklaşık iki saat süren konserde binlerce izleyenin adeta kulaklarının pası silindi… İki gün boyunca yemeğin merkezi doğada, Türk Mutfak Kültürü’nden, dünya mutfağına uzanan adeta büyük bir seremoni oluşturuldu. Alanında uzman şeflerin work shopları, konuşmaları, çocuk aktiviteleri, yeme/içme sektörünün önemli firmaları ile festival ziyaretçileri buluştu.

Dün Kemerburgaz Kent Ormanı, Yeni Bir Yaşam Merkezi’nde sahne alan Suat Suna ve Fatma Turgut, hayranlarına keyifli saatler yaşattı. Suna’nın çok sevilen şarkıları ve keman performansı ile başlayan konser, sonrasında Fatma Turgut’un birbirinden güzel şarkıları ile devam etti. Binlerce seyircinin coşkuyla eşlik ettiği bu muhteşem performans akıllara yeni bir ikili mi doğuyor sorusunu getirdi.

Ayrıca konser esnasında ilginç bir olay da yaşandı. Fatma Turgut, sevgilisi ile barışmak isteyen bir hayranını sahneden telefonla bağlanarak “değmesin ellerimiz” şarkısı ile barıştırdı. Böylesi heyecan verici anların yaşandığı konserde, izleyenler kah yeşilliklerin üzerinde uzanarak, kah zıplayarak uzun zamandır özledikleri konser ruhunu doyasıya yaşadılar. İstanbulluların yeni buluşma merkezi olan Yeni Bir Yaşam Merkezi’nde bundan sonra da çeşitli konserlerle beraber festivaller, etkinlikler, atölyeler yapılmaya devam edecek.