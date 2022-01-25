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İstanbullular yaya kaldı 

İSTANBUL'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İstanbul Valiliği tarafından saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar ise yürümeyi tercih etti. Ara sokaklardan çıkanlar, toplu taşıma ve taksiye yöneldi.

25 Ocak 2022 Salı 10:45
İstanbullular yaya kaldı 

İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla, saat 13.00'a kadar özel araçların trafiğe çıkması yasaklandı. Özel araçlarını çıkaramayan vatandaşlar ise yürüyerek toplu taşımaya ulaşmaya çalıştı. Kağıthane'de kimi taksiye binerken kimi de metrobüs ile e gitmeye çalıştı.

"ÖZEL ARACIMI ÇIKARMADIM; YÜRÜYORUM"

Özel aracını çıkaramadığı için yürüyerek işe giden Yücel Ünal "Özel aracımı çıkaramadım. Biz de yürüyoruz. Yapacak bir şey yok. Biz zaten önceden tedbirimizi almıştık. Aracımızı garaja koymuştuk. Şimdi de yürüyoruz. Kar küreme araçları ara sokaklara girip açamadığı için yapacak bir şey yok. İşe gitmek zorundayız. Yaşamak için çalışacağız" dedi.

"BUGÜN MÜŞTERİ YOĞUNLUĞU VAR"

Taksi şoförü Arif Biçeroğlu "Malum üç-dört gündür yağan kar nedeniyle ve dün akşam kar yağışının artmasından dolayı özel araçların çıkmaması normal. Bugün de vatandaşların toplu taşımayı tercih etmesine teşekkür ediyoruz. Bugün bayağı müşteri yoğunluğumuz var. Biz durağa geldik. Arabamızı temizledik. Yeni işe çıkıyoruz. Ara sokaklar çok kötü. Ana arterde çalışmak suretiyle yolcu kabule diyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKarKışYolcuYaya
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