İstanbullular Trabzon Günleri'nde buluştu

Küçükçekmece Sefaköy Fevzi Çakmak Meydanı’nda düzenlenen Trabzon Günleri, Trabzon’u yaşatmak ve tanıtmak amacıyla gerçekleştiriliyor. 4 gün sürecek etkinliğin açılışı dün gerçekleştirildi. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Trabzonlular Derneği tarafından ortaklaşa düzenlenen festivalde misafirlere Karadeniz mutfağının olmazsa olmazlarından hamsi ikram edildi.

"AMACIMIZ BİR ARADA OLMAK VE EĞLENMEK"

Hemşehrilerini ve İstanbulluları Küçükçekmece’de ağırlamaktan mutluluk duyduğunu belirten Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, "4 gün sürecek olan bir etkinlik. Hem Küçükçekmece hem Fevzi Çakmak Mahallesi sakinlerine böyle bir fırsatı verdikleri için Trabzon Derneklerine ve federasyonuna teşekkür ediyorum. Amacımız bir arada olmak ve eğlenmek. Bu alanlara gelenlerin hepsi Trabzonlu değil. Herkes buraya geliyor çünkü bizim kültürümüz birbirine kaynaşmış bir kültür. Burası Trabzon Günleri Trakyalı, Kürt tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.

Etkinliğin ilk günü yaklaşık 1.5 ton hamsi ızgara vatandaşa ikram edildi. 26 Eylül Pazar gününe kadar sürecek festivalde katılımcılar, Trabzon’un kendine has mutfağından, yöresel el sanatlarına, horonundan kemençesine kente dair özledikleri ne varsa bulma imkânına sahip olacak. Organizasyonda Niyazi Koyuncu, Hülya Polat, Erkan Yeşilyurt gibi ünlü sanatçıların yanı sıra Uğur Albayrak, Onay Şahin, Hızır Dinçer, Eftalya Fettahoğlu Emirmiran ve Onur Atmaca da sahne alacak.