İstanbullular plajlara akın etti

İSTANBUL,(DHA)

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajı'nda yoğunluk yaşandı. Plajı dolduran yüzlerce kişi sosyal mesafe kuralına aldırış etmeden denize girdi. Plajdaki kalabalık havadan da görüntülendi.

Küçükçekmece'de bulunan Menekşe Plajında, haftasonunda yoğunluk yaşandı.

İstanbul'da hava sıcaklığının zaman zaman 30 derecenin üzerinde olduğu bugün yüzlerce kişi Menekşe Plajı'na akın etti.

Aileleri ve arkadaşlarıyla plaja gelen çok sayıda kişi denize girdi, güneşlendi. Ağaç altlarında piknik yaptı.

Plajı dolduran yüzlerce kişiden kimi sosyal mesafe kuralına uyarken, kimileri de kurala aldırış etmedi. Plajı dolduran kalabalık havadan görüntülendi.