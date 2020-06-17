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İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor

Koronavirüs nedeniyle tatil planı yapmaktan çekinen, seyahate çıkamayan vatandaşlar su parklarını tercih etmeye başladı. Yeni sezona merhaba diyen Marina Aquapark, koronavirüs tedbirleri kapsamında bu sezon kapasitesinin yarısı kadar insan ağırlayacak.

17 Haziran 2020 Çarşamba 12:58
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İstanbullular Aquapark’ları tercih ediyor

İSTANBUL - Yazın keyfini İstanbul’da çıkarmak isteyenler ve uzun vadeli tatil planı yapamayanlar su parklarını tercih etmeye başladı. İstanbul’un en büyük su parkları arasında yer alan Tuzla Viaport Marina’da kurulu Aquapark, tatile gitmeyi tercih etmeyen İstanbulluların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Viaport Tuzla Satış Pazarlama Müdürü Gökmen Aydın, “2500 kişi kapasitemiz var. Koronavirüs nedeniyle kişi kapasitesini yarıya indirdik. Mutlaka bir şezlong ya da oturma alanında bir sandalye boş bırakarak yerleşim planı oluşturduk. Ziyaretçiler maske kullanmadan, el ve ayak dezenfektesi olmadan içeriye giriş yapamıyorlar. Soyunma odalarından sonra da yine ayak dezenfektanları için havuzlar var. Bu havuzlara basıp öyle geçiyorlar. Dışarıdan hastalığın buraya girme ihtimalini sıfıra indiriyoruz” dedi.
 

SU KALİTESİ DÜZENLİ OLARAK ÖLÇÜLÜYOR

Havuzdaki suyun kalitesini düzenli olarak ölçüldüğünü ve eskiden bunun 1 kez yapılırken şimdi 4’e çıkarıldığını dile getiren Gökmen Aydın, “Girişten başlayarak soyunma odaları, lavabolar, düşme havuzu, dalga havuzu ve kaydırakların hepsi hem kapanışta hem de açılıştan önce mutlaka dezenfekte edilip ilaçlanıyor. Havuzdaki su kalitesi çeşitli kimyasallarla Sağlık Bakanlığı’nın onayladığı düzeye getiriliyor. Bunu günde 4 defa yapıyoruz. Günlük su tahlillerini işliyoruz. Ayda 1 ölçümleri bakanlığa iletiyoruz. Bakanlığın belirttiği koşullara uyarak hareket ediyoruz” diye konuştu.
 

UZUN SÜRE EVDE KALAN VATANDAŞLARA MORAL OLACAK

Konum olarak aquaparkın denize sıfır olmasının da bir avantaj olduğunu belirten Gökmen Aydın, “Hem görsel olarak hem de uzun süredir evde kalmış vatandaşlarımızın bir nebze de olsa moral bulacağı, eğleneceği, bir hizmet sunmak için kapılarımızı açtık. Taleplerimiz de yavaş yavaş artıyor. Biz ziyaretçilerimiz için bütün önlemlerimizi aldık. Bütün şezlongların kişiye özel numarası var. Şezlongları değiştiremiyorlar. Burada hem operasyon ekibi hem de can kurtaranlar, temizlik görevlileri bu konuya çok hassas yaklaşıyor” ifadelerini kullandı.

“VİRÜSÜN İÇERİ GİRME İHTİMALİNİ SIFIRA İNDİRİYORUZ”
 

Aydın, “Ziyaretçiler maske kullanmadan, el ve ayak dezenfektesi olmadan içeriye giriş yapamıyorlar. Soyunma odalarından sonra da yine ayak dezenfektanları için havuzlar var. Bu havuzlara basıp öyle geçiyorlar. Dışarıdan hastalığın buraya girme ihtimalini sıfıra indiriyoruz.Biz ziyaretçilerimiz için bütün önlemlerimizi aldık. Bütün şezlongların kişiye özel numarası var. Şezlongları değiştiremiyorlar. Burada hem operasyon ekibi hem de can kurtaranlar, temizlik görevlileri bu konuya çok hassas yaklaşıyor. Şezlonglarda gün içerisinde belirli saat aralıklarıyla temizleniyor” diye konuştu.

“KORONAVİRÜS BURADA YOKMUŞ GİBİ HİSSEDİYORUM”

Beden Eğitimi öğretmeni Ezgi Topkaya, “Virüsten dolayı tatile gidemiyoruz. Biz de tatili böyle yerlere kaçarak yapıyoruz. Buraya ailece de geliyoruz. Önlemler güzel ve havuzlar temiz. Burada aksi bir durum yaşandığında sağlık çalışanları da destek oluyorlar. Korona korkusunu burada yaşamıyorum. Virüs yokmuş gibi hissediyorum çünkü bizim için birçok önlem alınıyor” dedi. 

24 yaşındaki Kadir Özbey, “Bu yıl sağlık açısından denizi pek tercih etmedik. Bu gibi yerler önlemlerini daha iyi alıyor. Çalışanlar da maskeli ve girerken hijyen detaylarına dikkat ediyorlar. Havuz bana daha güvenli geliyor çünkü denizin temizliğinden çok emin olamıyorum” diye konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 17.06.2020 13:07
Anahtar Kelimeler:
Tatil PlanıKoronavirüsSerinlemekAquaparkİstanbul
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