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İstanbullular Adalar'ın yolunu tuttu

Sokağa çıkma kısıtlamasının olmadığı ikinci hafta sonunda bazı vatandaşlar, Adalar'ın yolunu tuttu. Kamp sandalyesini ve bisikletini alan vatandaşlar, Adalar'a gitmek için sabah saatlerinde Kabataş iskelesine geldi.

14 Haziran 2020 Pazar 09:26
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İstanbullular Adalar'ın yolunu tuttu

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yaklaşık 2 aydır İçişleri Bakanlığı tarafından hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla kısıtlamasız ikinci hafta sonunda bazı İstanbulluların tercihi Adalar oldu. Kamp sandalyesini, bisikletini alan vatandaşlar sabahın erken saatlerinde Kabataş İskelesi'ne geldi. Vatandaşların genellikle sosyal mesafeye uyduğu ve maske taktığı görüldü.

"SESSİZ SAKİN BİR HAFTA SONU TERCİH EDİYORUZ"

Hafta sonunu adalarda geçirecek olan Ferhat Demir, "Virüsün etkisi hala geçmedi. İnsanlar daha sakin yerleri tercih ediyor. Ada da sakin bir yer, biz de Adalar'ı tercih ettik o yüzden. Kahvaltı yapacağız. Hava biraz kötü, yüzmeye gitmiyoruz. Kahvaltıdan sonra bisiklete bineriz. Sessiz sakin bir hafta sonu tercih ediyoruz" dedi.

Bir arkadaşı ile Adalar'a giden Harun Koçer, "Aya Yorgi Kilisesi'ne gitmek istiyoruz. Orada bisiklet turu yapacağız. Hafta sonları evde sıkıcı geçiyordu. Şimdi daha iyiyiz. En azından iş stresinden bir nebze uzaklaşabiliyoruz. Yaklaşık 15-20 kilometrelik bir turumuz var. Akşama doğru da dönmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
AdalarGeziPiknikKampDeniz
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