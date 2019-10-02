Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 22°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
103509
ALTIN
275.586
DOLAR
5.6953
STERLİN
7.0236
EURO
6.2373
Türk mitolojisinin canavarları bu sergide
Türk mitolojisinin canavarları bu sergide
Türkiye - Arnavutluk karşılaşması kapalı gişe
Türkiye - Arnavutluk karşılaşması kapalı...
Statlarda sigara içenler de tespit edilmeli
Statlarda sigara içenler de tespit...
Büyüme ağrısını romatizmal hastalıklarla karıştırmayın
Büyüme ağrısını romatizmal hastalıklarla karıştırmayın
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam etti
Fenerbahçe, Antalyaspor maçı hazırlıklarına devam...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

İstanbul’da, 26 Eylül tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları harekete geçirdi.

İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

İstanbul’da, 26 Eylül tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları harekete geçirdi.

02 Ekim 2019 Çarşamba 15:20
11 Okunma
İstanbullular 4 günde 40 bin deprem sigortası yaptırdı

İSTANBUL - İstanbul’da, 26 Eylül tarihinde Marmara Denizi Silivri açıklarında gerçekleşen 5.8 büyüklüğündeki deprem, vatandaşları harekete geçirdi. İstanbul başta olmak üzere Tekirdağ, Kocaeli, Bursa ve Balıkesir’den 4 gün içinde 2 bini aşkın hasarlı bina ihbarı yapıldı. Hasar kontrolleri için Çevre Bakanlığı 181 ihbar hattı, 125 ALO DASK’ı arayan vatandaşlar, yoğunluğa neden oldu. Sıraya alınan hasarlı binaların, ekipler tarafından kontrollerinin yapıldığı öğrenildi. Öte yandan vatandaşlar konutlarını depreme karşı sigortalamak konusunda da yoğun ilgi gösterdi. Doğal Afet Sigortaları Kurumu’nun (DASK) verilerine göre, İstanbul'da depremden sonraki 4 günde DASK yaptırılan konut sayısı 40 bin 169 oldu. DASK’ın resmi internet sitesine göre İstanbul'daki sigortalı konut sayısı 27 Eylül'de 2 milyon 315 bin 137 iken, 2 Ekim tarihinde bu rakam 2 milyon 355 bin 756’ya çıktı. İstanbul’da depreme karşı sigortalanan konutların oranı yüzde 62,9’dan 64’e yükseldi.

TÜRKİYE GENELİNDE 4 GÜNDE 60 BİNDEN FAZLA KONUT SİGORTALANDI

Türkiye genelinde de sigortalılık oranında artış yaşandı. Deprem öncesi 17 milyon 661 bin 690 konutun deprem sigortası yapılan sayısı 9 milyon 247 bin 865, sigortalılık oranı yüzde 52.4 olarak belirtilmişti. Türkiye genelinde depremden sonraki iki günde 60 bin 923 konut deprem sigortası yaptırdı. Türkiye’de sigortalı konut sayısı 9 milyon 308 bin 788’e, sigortalı konut oranı ise yüzde 52.7’ye yükseldi.

DHA

Son Güncelleme: 02.10.2019 09:50
Anahtar Kelimeler:
Deprem Sigortasıİstanbullular
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk
Altunizade metrobüs durağında aşırı yoğunluk
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
‘Taze’ tasarımlar İstanbullularla buluşuyor
İstanbul'da 29 okulda 1 günlük tatil
İstanbul'da 29 okulda 1 günlük tatil
Ortaköy'de kanal çöktü
Ortaköy'de kanal çöktü
Avcılar'da 30 daireli bina mühürlendi
Avcılar'da 30 daireli bina mühürlendi
Fatih'te 4 katlı binada yangın
Fatih'te 4 katlı binada yangın
Maltepe Tiyatro Festivali’nde karnaval gibi yürüyüş
Maltepe Tiyatro Festivali’nde karnaval gibi yürüyüş
‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü!
‘Acil Ulaşım Yolları’ otoparka dönüştü!
İstanbul'da 2'nci gün! 
İstanbul'da 2'nci gün! 

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans