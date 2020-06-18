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İstanbul’da trol avcılığına önlem...

Balık yuvaları anti-trol resiflerle korunacak

18 Haziran 2020 Perşembe 15:28
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İstanbul’da trol avcılığına önlem...

İSTANBUL - İstanbul Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, su ürünü kaynaklarının yapay resifler (anti-trol ve yapay resifler) ile korunması ve geliştirilmesi için harekete geçti. Müdürlüğün deniz dibinin trol ağlarla kaçak olarak taranarak balık üreme alanlarının bozulmasını önlemek için açtığı ihale sonuçlandı. İhaleye tek geçerli teklif veren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden İSTON üstlendi.  İhale kapsamında 420 adet yapay resif, 36 adet anti-trol resif alınacak. Yapay resifler korunması istenen bölgelerde deniz tabanına yerleştirilecek.

Yasak olmasına karşın bir türlü önlenemeyen trol ile kaçak balık avcılığı için yeni önlemler alınıyor. Yapay resif önlemi önceki yıllarda İzmir, Altınoluk, Yalova, Antalya gibi bölgelerde kısmi olarak uygulanmış olmakla birlikte İstanbul’da ilk kez, yapay resif alımı için ihale açıldı. İstanbul Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün ihalesinde, yapay resif alımı ihalesinin teknik şartnamesinde işin amacı şöyle açıklanmıştı.

“ *Belirlenen koordinatlara yerleştirilecek olan resiflerin, yerleştirildiği alan ve çevresinde balık biokütlesini arttırması.

*Yapay resif kompleksinde korunan ve büyüyen yavru balıkların belli bir süre sonra çevredeki balıkçılık sahalarına dağılarak av vermesi.

*Ortamdaki biyolojik çeşitliliği arttırarak, dünya ülkelerince milli servet olarak görülen gen havuzuna katkı sağlaması.

*Yasadışı balıkçılık operasyonlarının engellenmesi.

*Ülkemiz için azalan canlı deniz kaynaklarının korunması, sürdürülebilir balıkçılığa ve ekonomimize katkısı gibi çok büyük faydalar sağlaması beklenmektedir.”
 

3 AYDA TESLİM EDİLECEK
 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nün açtığı ihaleyi, ihaleye tek geçerli teklif veren, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) şirketlerinden İSTON üstlendi. İSTON, betondan üretilecek 420 resif ve 36 adet anti-trol resif imalatını 1  milyon 55 bin 400 TL’ye yapacak. Resiflerin her biri, kenar uzunluğu 120 santimetrelik küp şeklinde olacak. İçi boş olacak resifler C40 hazır beton ve demir donatı ile imal edilecek. Her bir resif bin 560 kilogram ağırlığında olacak.

MAYIN/ANTİ-TROL RESİFLER

Anti-trol resifler ise kaideli silindir şeklinde olacak. Trol ağlar için asıl mayın vazifesi görecek olan anti-trol resiflerin uzunluğu 185 santimetre uzunluğunda olacak. Bir kenarın uzunluğu 180 santimetre olan kare şeklindeki beton kaide üzerine oturacak olan silindir betonun uzunluğu ise 160 santimetre olacak ve bir birini 90 derece kesen iki demir boynuzu olacak. Trol ağlar için caydırıcı olacak olan anti-trol resiflerin her birinin ağırlığı ise 5 bin 260 kilogram olacak.
 

İSTON üreteceği yapay resifleri Maltepe sahilinde, Şehir Hatları İskelesinde bulunan Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ait gemiye, vinç yardımı ile yükleyecek. Resiflerin teslimi 3 ayda tamamlanacak. Deniz tabanına yerleştirilecek olan resiflerin Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne ağustos ayı sonuna kadar teslim edilmesi planlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Trol AvcılığıİstanbulAntitrol ResiflerAvcılıkBalık
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