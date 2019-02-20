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İstanbul’da sis

Deniz ve hava ulaşımına sis engeli

İstanbul’da sis

Deniz ve hava ulaşımına sis engeli

20 Şubat 2019 Çarşamba 11:19
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İstanbul’da sis

İstanbul DHA 

İstanbul'daki yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında bazı seferler iptal edildi. Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren etkili olan sis nedeniyle Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanları'nda uçak seferlerinde aksamalar yaşanıyor. Görüş mesafesinin düşmesiyle Atatürk Havalimanı'na 4, Sabiha Gökçen Havalimanı'na ise 20 uçak  iniş yapamayarak başka havalimanlarına yönlendirildi. 

İstanbul Deniz Otobüsleri'nin (İDO) internet sitesinde yer alan duyuruda ise, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 08.00 Yalova-Pendik ile Pendik-Yalova seferlerinin iptal edildiği bildirildi. Şehir Hatları, Eminönü-Üsküdar ve Haliç Hattı seferleri haricindeki tüm seferlerin yoğun sis nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Şehir Hatları'nın iptal seferleri şöyle;

-İstinye-Çubuklu arabalı vapur seferleri

-Beykoz kalkışlı seferler

-Beşiktaş-Adalar seferleri

-Eminönü-Adalar seferi

-Eminönü-Kadıköy,

-Karaköy-Kadıköy 

-Beşiktaş-Kadıköy

HAVA ULAŞIMINA SİS ENGELİ

Yoğun sis, Atatürk Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da uçuş trafiğini olumsuz etkiledi. Her iki havalimanında seferlerde  gecikmeler yaşanıyor. Atatürk Havalimanı'na inemeyen THY'nin 4 uçağı ile Sabiha Gökçen'e inemeyen 7 uçağı Çorlu, Yenişehir ve Ankara Esenboğa Havalimanlarına yönlendirildi. Öte yandan uçaklar, her iki havalimanına inmek için havada tur attılar. Ayrıca Anadolujet'in 09.00'da planlanan Erzurum, 09.15'de planlanan Samsun ve 09.55'de planlanan Diyarbakır uçuşları da iptal edildi. 

BİLAL EKŞİ: İNİŞ VE KALKIŞ KAPASİTELERİ DÜŞTÜ

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, konuyla ilgili twitter hesabından yaptığı açıklamada  "Atatürk Havalimanı ile Sabiha Gökçen Havalimanındaki yoğun sis sebebi ile zorunlu olarak havalimanı iniş kalkış kapasitesi düşmüştür. Bu sebeple seferlerimizde gecikmeler olmaktadır. Saat 10:00 lokal itibariyle görüş mesafesinin normale döneceği beklenmektedir. Tüm ekiplerimiz oluşan bu aksaklığın etkilerini azaltmak ve sizleri güvenle ulaştırmak için gayret etmektedirler. Anlayışınız için teşekkür ederiz." dedi. Enver ALAS - Anıl UÇAN/İSTANBUL,(DHA)

DHA

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Sisİstanbul
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