İSTANBUL’DA LODOS

Olay Gaziosmanpaşa'da sabah saat 08:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı. Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce, durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi

Gece saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.



İstanbul'da dün başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Üsküdar sahilde aralıklarla fırtınaya dönen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti.

Fırtına nedeniyle Kadıköy Bostancı Mahallesi Balkan Sokak üzerinde bir aydınlatma direği devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik şerdi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Görevlilerin çalışmasının ardında direk yoldan kaldırılarak sokak tekrar trafiğe açıldı.

Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı

SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü.



Silivri'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi.