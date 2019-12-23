Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 15°
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
111744
ALTIN
283.598
DOLAR
5.9358
STERLİN
7.7212
EURO
6.5790
Akdeniz'de deprem
Akdeniz'de deprem
Son körüklü çizme ustası, teknolojiye direniyor
Son körüklü çizme ustası, teknolojiye...
Hollywood filmleri için çarık üretti
Hollywood filmleri için çarık üretti
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin...
İzmir'de sağanak ve lodos
İzmir'de sağanak ve lodos
İş fırsatları için hemen tıkla!

İSTANBUL’DA LODOS

GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos,  trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

İSTANBUL’DA LODOS

GAZİOSMANPAŞA'da şiddetli lodos,  trafik lambalarını yerinden çıkardı. Sallanan, sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambalar kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güvenli şekilde alındı.

23 Aralık 2019 Pazartesi 10:50
6 Okunma
İSTANBUL’DA LODOS

Olay  Gaziosmanpaşa'da sabah saat 08:30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eski Edirne Asfaltı üzerinde bulunan Topkapı-Habibler tramvayının Uluyol Bereç durağının yakınındaki direkte bulunan trafik uyarı lambası, şiddetli lodosun etkisiyle yerinden çıktı.  Çevredeki vatandaşlar sallanan ve tehlike arz eden trafik lambasını görünce,  durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri,  sadece elektrik kablosunun tuttuğu lambaları yerinden alarak, belediye ekiplerine haber verdi.

Kadıköy'de lodos aydınlatma direğini devirdi

Gece saatlerinde meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. 

İstanbul'da dün başlayan lodos sabah saatlerinde de etkisini sürdürüyor. Üsküdar sahilde aralıklarla fırtınaya dönen lodos nedeniyle dev dalgalar oluşurken, deniz ulaşımı da olumsuz etkilendi. Şehir hatları ve İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) bazı seferleri iptal etti. 

Fırtına nedeniyle Kadıköy Bostancı Mahallesi Balkan Sokak üzerinde bir aydınlatma direği devrildi. Gece meydana gelen olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri tedbir amaçlı güvenlik şerdi çekerek sokağı trafiğe kapattı. Görevlilerin çalışmasının ardında direk yoldan kaldırılarak sokak tekrar trafiğe açıldı.

Silivri'de dev dalgalar yolları su altında bıraktı

SİLİVRİ'de lodosla oluşan dev dalgalar sahili su altında bıraktı. Dalgalar nedeniyle balıkçı barınakları zarar gördü. 

Silivri'de lodosla dev dalgalar oluştu. Dalgalar nedeniyle eski festival alanı sahil mevkisi su altında kaldı. Dalgakıran mevkisinde dalgalardan dolayı kaldırımlar da zarar gördü. Dev dalgalardan dolayı balıkçı tenteleri koptu, masa ve sandalyeler devrildi. Piri Mehmet Paşa Mahallesi İnönü caddesinde ise, ağaçlardan kopan dallar bir işyerinin tabelasına zarar verdi. 

DHA

Son Güncelleme: 23.12.2019 02:52
Anahtar Kelimeler:
YağmurRüzgarSilivriKadıköyGaziosmanpaşaLodosİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 
Başakşehir’den Türkiye’ye kitap köprüsü kuruldu 
İstanbul'da lodos etkili oluyor
İstanbul'da lodos etkili oluyor
Türkiye’nin yüzde 48'i bilgiye televizyondan ulaşıyor
Türkiye’nin yüzde 48'i bilgiye televizyondan ulaşıyor
Otoparklara toplanan İstanbul Trafik Vakfı çekicileri havadan görüntülendi
Otoparklara toplanan İstanbul Trafik Vakfı çekicileri havadan görüntülendi
Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
Rus savaş gemisi Azov, Çanakkale Boğazı’ndan geçti
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ruam açıklaması
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan Ruam açıklaması
TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!
TERKOS GÖLÜ'NDE FECİ OLAY!
İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması
İmamoğlu'ndan Ruam hastalığı açıklaması
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu
İstanbul lüferine coğrafi işaret başvurusu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım : GNS Ajans