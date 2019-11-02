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İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak

02 Kasım 2019 Cumartesi 00:00
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İstanbul’da bazı yollar kapatılacak

İSTANBUL (DHA)

İstanbul'da yarın düzenlenecek Vodafone 41. İstanbul Maratonu nedeniyle maraton bitimine kadar yarın bazı yollar kapatılacak. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, yarın koşulacak olan Vodafone 41. İstanbul Maratonu ile  ilgili olarak alınan emniyet tedbirleri kapsamında, parkur güzergahları ve bu güzergahlara çıkan tüm yollar, yarış sabahı saat 06.00'dan itibaren etkinlik bitimine kadar trafiğe kapalı olacak. Açıklamaya göre, trafiğe kapanan yollar şöyle:

BAKIRKÖY, FATİH VE ZEYTİNBURNU'NDA KAPANACAK YOLLAR

Kadir has Caddesi Unkapanı köprüsü altından Eminönü istikametine akım verilmeyecek, Unkapanı Köprüsü Eminönü Ragıp Gümüşpala Caddesi istikametine dönüş yapılmayacak, Atatürk Bulvarı Aksaray istikametinden ve Unkapanı köprü Tarlabaşı Bulvarından gelen akım Eminönü istikameti, katılımlar kapatılacak, Ragıp Gümüşpala Caddesi ile bağlı sokak ve caddeler (Eminönü Sahil yolu), Cemil Birsel Caddesi ve Galata Köprüsü (iki yönlü trafiğe kapatılacaktır), Reşadiye Caddesi (Sirkeci Sahil yolu), Ankara Caddesi, araba vapurları girişleri, Gülhane Parkı sahil alt girişleri, Ayasofya Meydan, Alemdar Caddesi, At Meydanı Caddesi, Divanyolu Caddesi, Cankurtaran (Ahırkapı Sokak ve Ahırkapı İskele Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Çatladıkapı (Aksakal Sokak ve Küçük Ayasofya Caddesi'nden sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı (Kumluk Sokak'tan sahil istikametine dönüş yapılmayacak), Kumkapı ve Balıkçılar Çarşısı çıkışlar, Namık Kemal Caddesi (Küçüklanga Caddesinden itibaren kapatılacak), Langa Bostan Sokak, Sahil Kennedy Caddesi (Sirkeci - Bakırköy arası), Rauf Orbay Caddesi (Havuzlu Kavşaktan itibaren kapanacak) Atatürk Havalimanı Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti ve Yeşilyurt İstasyon Caddesinden (Havuzlu Kavşak) Sirkeci istikameti kapatılacak." Öte yandan Avrasya Tüneli Avrupa yakası girişi, Unkapanı Köprüsünden sahil yolu havuzlu kavşak arası komple çift yönlü kapatılacak.

BAKIRKÖY VE FATİH'TE ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yollar ise; Atatürk Bulvarı, Fevzipaşa Caddesi, Yavuz Selim Caddesi, Şehzadebaşı Caddesi, Vezneciler Caddesi, Kadırga Liman Caddesi, Türkeli Caddesi, Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Aksu Caddesi ve Ekrem Kurt Bulvarı, Eski Havaalanı ve Yeni Havaalanı Caddeleri ve Demiryolu Caddesi olarak belirlendi.

BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA KAPANACAK YOLLAR

Beyoğlu ve Beşiktaş'ta ise şu yollar trafiğe kapatıldı: 

Zincirlikuyu D-100 kuzey katılımı (Kuzeye mecburi yön yapılacaktır), Metrobüs durakları (Beşiktaş istikameti), ATV önü - Hoş Sohbet Sokak ve civarı, Merkez Komutanlığı ışıklar, Opel Gerçek önü, Sait Çiftçi Köprü katılımı (E-5 güney katılım), Sabancı Lisesi önü, Yıldız ışıklar, Akdoğan Sokak girişi, Ressam Hamdibey Sokak, Bostancı Veli Sokak, Abbasağa Sokak, Hasfırın Sokak, Serencebey Sokak, Ortaköy dönüşleri, Beşiktaş Meydan, Vestel ışıklar, Palangalar ışıklar, Ortaköy Meydan, Kadırgalar Caddesi toprak yol dönüşleri, Mete kavşağı, Gümüş Cadde başı (Taksim), Gümüşsuyundan toprak yola iniş, Dolmabahçe ışıklar, Kahve Dünyası önü (Setüstü gelişi), Akyol Cadde başı, Meclis-i Mebusan yokuşu başı, Aydilimi Pastanesi yanı, Kabataş ışıklar, Fındıklı ışıklar, Deniz liman çıkışı, Salı Pazarı ışıklar, Boğazkesen Cadde gelişi, Boğazkesen ışıklar, Tophane ışıklar, Nargileciler çıkışı, Revani Sokak gelişi, Kemeraltı ışıklar, Karaköy meydan, Perşembe pazarı ışıklar, Azap kapıdan Tarlabaşına mecburi istikamet, Kardeşim Sokak, Kasımpaşa'dan Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Perşembe pazarından Tarlabaşına mecburi yön (Unkapanına akım verilmeyecek), Şişhane meydandan bankalar cadde girişi, Tarlabaşı'ndan perşembe pazarına giriş, Şişhane ışıklardan Kasımpaşa'ya mecburi yön, Kasımpaşa'dan Unkapanı köprü ayrımı, Perşembe pazarından Unkapanı köprü ayrımı.

BEYOĞLU VE BEŞİKTAŞ'TA ALTERNATİF YOLLAR

Alternatif yolları kullanmak isteyenler, Ortaköy istikametinden gelenler, eski Yıldız Caddesi Barbaros Bulvarı'na yönlendirilecek. Gümüşsuyu Caddesi'nden gelenler, Miralay Şefik Bey Sokak'tan Divan kavşağına, Mete kavşağından gelenler, Divan Kavşağına yönlendirilecek. Balmumcu'dan gelen akım, Merkez Komutanlığından ters istikamete tekrar Balmumcu'ya verilecek. Dolmabahçe ve Sütlüce tünellerini kullanacak olanlar, Şişli Bomonti Akar Caddesi'ne yönlendirilecek, Tarlabaşı Bulvarı ve Yedikuyular Caddesi ise trafiğe açık olacak.

ANADOLU YAKASINDA KAPANACAK YOLLAR

Anadolu yakasında da Kısıklı Caddesi Neşet Bey Sokak kavşağı (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak), Kuşbakışı Caddesi Petrol-İş önünden D-100 Karayolu güney katılım, Mahir iz Caddesi Kısıklı Caddesi kavşağı yaya üst geçidi önü (Altunizade Köprü istikametine trafik akımı kapatılacak) Tophanelioğlu Caddesi Gold Bilgisayar önü D-100 güney-kuzey katılım, Beylerbeyi Abdullahağa Caddesi'nden 15 Temmuz Şehitler Köprüsü kuzey katılım, Gümüşyolu Caddesi Babanakkaş Sokak kavşağı (Beylerbeyi istikametine trafik akımı kapatılacak), Abdullahağa Caddesi Kuzguncuk tünel çıkışı (Beylerbeyi köprü katılım istikameti trafiğe kapatılacak), Batı Ataşehir Kızıl Begonya Sokak'tan Kuzey Çevreyolu Rıdvan Dedeoğlu viyadüğü istikametine katılım, Şile Yolu Kuzey Libadiye Kavşaktan Vecdi Diker Tünel istikameti, Avrasya Tüneli Asya Yakası girişi trafiğe kapatılacak.

ANADOLU YAKASINDA ALTERNATİF YOLLAR

Anadolu yakasında kullanılabilecek alternatif yollar ise Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, D-100 Karayolu ve Nuhkuyusu Caddesi olacak.

ÇEVRE YOLLARINDA KAPANACAK YOLLAR

Çevre yollarında kapanacak yollar ise, Güney Zincirlikuyu ayrımı (Güney O-1 karayolundan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gelen akım tamamen kesilerek Büyükdere - Balmumcu/Levent - Sarıyer ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey Uzunçayır rampa kapama noktası (Akım Sabiha Gökçen ayrımlarından Çamlıca bağlantı yoluna verilecektir), Kuzey Çamlıca gişelerden geliş Mimar Sinan Camisi karşısı kapama noktası (Akım Ataşehir yan yola verilecektir), Kuzey Ataşehir yan yol Çamlıca gişelerden geliş istikameti kapama noktası (Yan yola verilen akım Ataşehir Barbaros Yenisahra ayrımına yönlendirilecektir), Kuzey TEM katılım kapama noktası (O-1 kuzey yoldan gelen akım 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne verilmeyecektir), Kuzey Tem bağlantı yolu Mustafa Kemal ayrımları (Mustafa Kemal ayrımlarından ters yön kapaması yapılacak.) trafiğe kapalı olacak.

ÇEVRE YOLLARINDAKİ ALTERNATİF YOLLAR

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kullanacak tüm sürücüler kapatma noktalarından en kısa güzergahtan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametine yönlendirilecek.

15 TEMMUZ KÖPRÜSÜ VE AVRASYA TÜNELİ KAPALI OLACAK

Ayrıca 15 Temmuz Şehitler Köprüsü 03 Kasım Pazar günü saat 03.00'te Avrasya Tüneli ise saat 05.00'te her iki yönde trafiğe kapatılacak ve en son geçen yarışmacının ardından kademeli olarak trafiğe açılacak. 

DHA

Son Güncelleme: 02.11.2019 09:42
Anahtar Kelimeler:
İstanbul MaratonuTrafik
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