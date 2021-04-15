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İstanbul’da ‘Balık avı’ yasağı başladı

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, balık avı sezonunun bitmesiyle birlikte Marmara Denizi’nde denetimlerde bulundu. Denetimlere katılan İstanbul İl Tarım Müdürü Ahmet Yavuz Karaca, bereketli bir sezon geçirdiklerini belirterek, “2020-2021 av sezonumuz, bu gece itibariyle, endüstriyel balıkçılık stop edecek. Av yasakları başlayacak fakat küçük balıkçılarımız devam edecek. 7 gün 24 saat esasına göre denetimlerimizi yapıyoruz.

15 Nisan 2021 Perşembe 09:03
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İstanbul’da ‘Balık avı’ yasağı başladı

Bu sene bereketli bir sezon geçirdik. 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu’nun değişmesiyle sahada daha etkin denetimler yapmaya başladık. Yaklaşık olarak 24 bin 775 denetim yaptık. Bu denetimlerde 750 adet idari para cezası uyguladık. Bunun sonucunda 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. Yasadışı avcılık yapan, trol çeken teknelere ve iç sularda avcılık yapan teknelere el koyma yetkisi geldi" dedi.

Av sezonunun bitmesine saatler kala son kez denizi yokladığını söyleyen Ramazan Bayraktar, “Denetimler çok güzel. Biz zaten ufak çaplı bir tekneyiz. Biz gırgır ve trol tekne değiliz. İftardan sonra limana geçerken bir kere daha bakalım dedik. Çinekop, palamut ve hamsi boldu bu sene. Güzel bir sezon geçirdikö diye konuştu.

11 MİLYON TL İDARİ PARA CEZASI UYGULANDI

İstanbul İl Tarım Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediye'sine bağlı ekiplerin sezon boyu yaptığı denetimlerde, 24 bin 775 uygulama gerçekleştirildiği öğrenildi. 750  idari işlem uygulanan denetimlerde toplam 11 milyon TL idari para cezası uygulandı. 95 balıkçı gemisi ve mevzuata aykırı avcılıkta kullanıldığı tespit edilen çok sayıda yasadışı av aracına el konuldu.

SEZONUN SON BALIKLARI HALDE

BALIK avı sezonu 15 Nisan itibariyle sona erdi. Sezonun son balıkları Beylikdüzü'ndeki Su Ürünleri Hali'ne getirildi. Balıkçılar 

ise sezonun bereketli geçtiğini söyledi. Balıkçı Mahmut Uçan, "Bu sezon çok bereketli geçti. Palamut, hamsi, çinekop bu sene çok boldu. Bu gün son gün artık kapandı" diye konuştu. Bir diğer balıkçı Aydın Bahadır da, "Bu sene Allah'a şükür çok iyi geçti. Bu sene en çok hamsi, palamut, istavrit bol oldu" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BalıkBalık AvıBalıkçıDenizMarmara DeniziKaradenizEge Denizi
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