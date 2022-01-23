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İstanbul’a kar uyarısı

İstanbul'da kar yağışı 3 gün boyunca aralıklarla devam edecek

23 Ocak 2022 Pazar 21:20
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İstanbul’a kar uyarısı

İSTANBUL (DHA) 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada İstanbul'da etkili olan kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam etmesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada, buzlanma, don olayları ve ulaşımda oluşabilecek aksiliklerle ilgili dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul'da cuma akşam saatlerinden itibaren etkili olan soğuk hava ve kar yağışının 3 gün boyunca aralıklarla devam edeceğinin tahmin edildiğini belirtti. Açıklamada, "İstanbul'da halen aralıklarla devam eden kar yağışlarının önümüzdeki 3 gün boyunca il genelinde etkisini sürdüreceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bu akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu (poyraz) yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/saat hamleli 90 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden, İstanbul'un kuzey ve batı kesimleri ile boğaz çevresinde yoğun olmak üzere deniz etkili kar yağışlarının 3 gün boyunca aralıklarla kentte etkisini sürdürmesi bekleniyor. Özellikle köprü ve viyadükler başta olmak üzere il genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. İstanbul Boğazı'nın Karadeniz'e bakan girişi ve boğaz hattı boyunca, deniz ulaşımı bakımından görüş mesafesinde azalma ve fırtına nedeniyle ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulKar
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