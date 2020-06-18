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İstanbul ve Bursa'da maske takma zorunluluğunda ilk gün

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul ve Bursa'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi.

18 Haziran 2020 Perşembe 10:17
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İstanbul ve Bursa'da maske takma zorunluluğunda ilk gün
İSTANBUL'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞUNDA İLK GÜN

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda İstanbul Valiliği tarafından alınan kararla açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Yeni kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunun kurala uyarken kimi vatandaşların ise yasağa uymadığı görüldü.      

İstanbul Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından alınan kararla İstanbul'da açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda alınan kararın ilk sabahında vatandaşların çoğunluğunun bu kurala uyduğu görüldü. Ancak yapılan tüm uyarılara rağmen kimi vatandaşlar maske takmayarak açık alanlara çıkmaya devam etti. Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'ne gelen maskesiz vatandaşların görüntülendiklerini fark edince yollarını değiştirmesi dikkat çekti.

BURSA'DA MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU BAŞLADI

Bursa'da, açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirilmesinin ardından ilk gün bazı kişilerin karara uyduğu; ancak maskeyi doğru kullanmadığı, bazılarının ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü görüldü. 

Bursa Valiliği ve İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından dün gece alınan kararla kentte açık alanlarda maske takma zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu'nun önerisi doğrultusunda alınan kararın ilk gününde hala maske takmayanlar olduğu gözlendi. Karara uyanlar olurken, bazı kişilerin, maskeyi çenesinin altında tutup, doğru kullanmadığı görüldü. Bazı kişilerin ise sokağa maskesiz çıkmayı sürdürdüğü gözlendi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulBursaMaskeKoronavirüs
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