Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.251,68
ALTIN
909,14
DOLAR
14,69
STERLİN
19,29
EURO
16,23
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi Öğretim...
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel alacak
Gaziantep Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
TED Üniversitesi 3 Öğretim Üyesi alıyor
TED Üniversitesi 3 Öğretim...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9 Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 9...
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Toros Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

İSTANBUL Valiliği, Sultanahmet Meydanı tartışmalarıyla ilgili açıklama yaptı.

02 Nisan 2022 Cumartesi 18:09
İstanbul Valiliği'nden Sultanahmet Meydanı açıklaması

İstanbul Valiliği, "Sultanahmet Meydanı'nda, İstanbul Büyükşehir Belediye tarafından Ramazan etkinlikleri düzenlenmek istenildiği, ancak bu talebe izin verilmediği" iddiasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nca Sultanahmet Meydanı'nda 2 Nisan-2 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ramazan Etkinlikleri gerçekleştirilmesinin planlandığı; bu kapsamda konser, söyleşi, tiyatro faaliyetleri için sahneler, atölye çalışmaları, yemek ve el sanatları ürünlerinin sergilenmesi amacıyla, stant ve dinlenme alanları kurulacağı belirtilerek, bu etkinlikler sırasında gerekli güvenlik tedbirlerinin alınması istenilmiştir. Diğer yandan, yine Sultanahmet Meydanı'nda Türkiye Diyanet Vakfı tarafından, Ramazan ayı boyunca 'Kitap ve Kültür Fuarı' düzenleme talebinde bulunulmuştur. Konunun, Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun görev ve yetki alanında bulunması nedeniyle her iki talep Valiliğimizce; İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na iletilmiştir" denildi.

Açıklamanın devamı şu şekilde:

"Buna istinaden İstanbul 4 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'ndan alınan cevabi yazıda; 'Kurulun 26.02.2020 tarihinde aldığı 7346 sayılı karar ile Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirilmesi istenen bu türden etkinliklerin; 'Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında bulunması, kurulacak stant ve sahnelerin meydan çevresindeki 1. Grup korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli anıt eserlerin görünürlüğünü ve algılanmasını olumsuz yönde etkilemesi, tarihi meydanlardaki yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına yaya erişiminin kısıtlanması nedeniyle uygun olmadığına karar verildiği, bu nedenle her iki talebin de değerlendirilemeyeceği' bildirilmiştir. Valiliğimize gönderilen cevabi yazı, talepte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'na iletilmiş olup, bunun dışında Valiliğimizce alınmış herhangi bir yasaklama kararı söz konusu değildir"

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiSultanahmet MeydanıİBBRamazanEtkinlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi'de fabrikada yangın
Sultangazi'de fabrikada yangın
Kartal’da camiler dezenfekte edildi
Kartal’da camiler dezenfekte edildi
Süleymaniye Camii'nde onarım çalışmaları başladı 
Süleymaniye Camii'nde onarım çalışmaları başladı 
Şişli'de yön tabelası tehlikesi
Şişli'de yön tabelası tehlikesi
Yol kaçak hafriyattan geçilmez oldu
Yol kaçak hafriyattan geçilmez oldu
Kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı
Kebapçıda çıkan yangın evlere ve itfaiye aracına sıçradı
Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu
Hapis cezası kesinleşenlere polis operasyonu
Hırsızlıktan yakalandı; 1 kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı 
Hırsızlıktan yakalandı; 1 kişinin ölümüne neden olduğu ortaya çıktı 
Büyükçekmece'de villaya kumar baskını 
Büyükçekmece'de villaya kumar baskını 

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma