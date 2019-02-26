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İstanbul Valiliği'nden DHKP-C operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

İstanbul Valiliği'nden DHKP-C operasyonu açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun İstanbul'daki terör operasyonuyla ilgili İstanbul Valiliği yazılı açıklama yaptı.

26 Şubat 2019 Salı 12:25
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İstanbul Valiliği'nden DHKP-C operasyonu açıklaması

İSTANBUL -  Açıklamada,  DHKP/C terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince İdil Kültür Merkezi'nin Şişli'de binasına operasyon yapıldığı belirtildi. 

Operasyonda binanın üst katındaki gizli bir bölmede saklanan 6 kişi ile operasyon sırasında binada bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.


Valiliğin yaptığı açıklamada gözaltına alınanların isimleri ise şöyle sıralandı;

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Yeşil Kategoride aranan Ümit İlter (Sözde Genel Sekreter)

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak veya Yönetmek suçundan aranan Caferi Sadık Eroğlu (Sözde Türkiye Sorumlusu)

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan Emel Yeşilırmak,

-İçişleri Bakanlığı Aranan Teröristler Listesinde bulunan ve Gri Kategoride aranan İbrahim Gökçek,

-Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek Suçundan aranan Barkın Timtik (Sözde Halkın Hukuk Bürosu Sorumlusu)

-Kanuna Aykırı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Düzenlemek, Yönetmek, Bunların Hareketlerine Katılmak, Terör Örgütü Propagandası Yapmak ile Silahlı Terör Örgütü Kurmak ve Yönetmek suçlarından arama kaydı bulunan Barış Yüksel (Sözde Halkın Mühendis Mimarları Sorumlusu)

-Operasyon sırasında binada bulunan B. V. ve S. G. 

Binada yapılan aramalarda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildiği de kaydedildi

DHA

Son Güncelleme: 26.02.2019 12:34
Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiDHKP/C Terör örgütü
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