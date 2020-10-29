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İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı töreni

İstanbul Valiliği'nde 29 Ekim Cumhuriyet bayramı nedeniyle tören düzenlendi.

29 Ekim 2020 Perşembe 10:53
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İstanbul Valiliği'nde Cumhuriyet Bayramı töreni

Törene İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1. Ordu Komutanı Orgenaral Musa Avsever, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hüseyin Aksu ile davetliler katıldı. Vali Ali Yerlikaya törende yaptığı konuşmada, "Cumhuriyetimiz, 20. yüzyılda sathı vatanda, bütün yokluklara rağmen, gözünü kırpmadan, korkmadan cepheye atılan inanmış ecdadımızın en büyük zaferidir. Tasada ve kıvançta bir olan milletimizin eseridir.  29 Ekim 1923'te Atatürk tarafından ilan edildiği o günden beri her gün, biz hepimiz Cumhuriyetiz. Cumhuriyetin bütün evlatlarının, hepimizin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Türkiye Cumhuriyeti, sadece bir kavram, bir tanım değil; köklü bir medeniyetin, değerler sisteminin son halkasıdır. Cumhuriyetimizin temelinde; bilgelik, medeniyet, ilerleme ve yükselme ruhu var. Yaşama azmi ve yaşatma gayreti var. Kadim bir mirasın sahibi olarak milletimize, memleketimize, coğrafyamıza ve insanlığa karşı vazifelerimiz var. Bu sebeple, sahada olduğu gibi masada, mücadele meydanında olduğu gibi kürsüde; medeniyetimiz, memleketimiz, milletimiz, insanlık ve dünya için bulunuyoruz. 2023, 2053, 2071 vizyonlarını, bu şuurla; tarih boyunca izlediğimiz hakka, hakikate, doğruya ve doğruluğa olan kutlu yolculuğumuzun, rotası olarak takip ediyoruz, takip edeceğiz. Cumhuriyetin hür ve eşit vatandaşları olarak biz, hepimiz, bulunduğumuz her yerde, ifa ettiğimiz her görevde; bürokrat, memur, işçi, öğretmen, genç, yaşlı, kadın, erkek; istiklal ve istikbal için unvansız ve ayrımsız mücadele eden atalarımız gibi, yeni başarılar elde etmekle mükellefiz" dedi.

"PAROLAMIZ; GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN 'ZAFER, ZAFER BENİMDİR, DİYENİNDİR' SÖZÜ OLACAK"

Vali Yerlikaya, "Üstlendiğimiz bu sorumluluk, bir tercih değil, varlık yokluk meselesi. Her birimiz, bu bilinçle, geleceğe doğru yeni yollar açacak, inşallah, medeniyet ve Cumhuriyetimizin bayrağını dünyanın gönderinde en yükseğe taşıyacağız. Geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de dahili ve harici düşmanlarımız olmaya devam edecek. Onlara karşı parolamız; Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Zafer, zafer benimdir, diyenindir' sözü olacak. Önümüze çıkan her engeli bu inanç ve özgüvenle aşacak, varisi olduğumuz Cumhuriyeti ilelebet yükseltmeye devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 97. Yılında her zamanki gür sesimizle 'Hâkimiyet milletindir', 'Sonsuza dek Cumhuriyet' diyeceğiz. Bu duygularla, Başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kıymetli silah arkadaşları olmak üzere, Cumhuriyetimizi kuran tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum. Milletimizin selameti, devletimizin bekası ve ay yıldızlı bayrağımız uğrunda şehit düşen, gazi olan tüm vatan evlatlarına şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad, makamları ali olsun, Allah hepsinden razı olsun. Mazi bizim, bugün bizim, istikbal bizim, istiklal bizim, hepimiz Cumhuriyetiz. Cumhuriyetimizin 97. yılı kutlu olsun" şeklinde konuştu.

Vali Yerlikaya konuşmasının ardından, davetlilerle sosyal mesafe kuralına uygun olarak tek tek baş selamı ile selamladı. Vali Yerlikaya ardından basın mensupları ile hatıra fotoğrafı çektirdi.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulValiliği29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
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