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İstanbul Valiliği'nde 150 bin gıda kolisi dağıtımı

İSTANBUL Valisi Ali Yerlikaya, valilik tarafından Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan 150 bin gıda kolisinin ilk dağıtımı için Fatih ve Zeytinburnu'nda iki aileyi ziyaret etti.

22 Ocak 2021 Cuma 09:45
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İstanbul Valiliği'nde 150 bin gıda kolisi dağıtımı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, valilik ve 39 ilçe kaymakamlığına bağlı faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları tarafından tespit edilen ihtiyaç sahibi aileler ile 65 yaş ve üzeri kimsesizlere ulaştırmak üzere hazırlanan 150 bin gıda kolisi dağıtımı kapsamında Zeytinburnu'nda Aslantaş, Fatih'te Boğa ailelerini ziyaret etti, kolileri kendisi teslim etti.

İlk olarak Aslantaş ailesine ziyarette bulunan Vali Yerlikaya'ya Zeytinburnu Kaymakamı Zekeriya Güney eşlik etti. Vali Yerlikaya ziyarette Rabia, Elif ve Ecrin kardeşler ile tanışarak onlarla sohbet etti. Daha sonra Fatih'te  ikamet eden Boğa ailesine misafir olan Vali Yerlikaya'ya, Fatih Kaymakamı Kaan Peker eşlik etti. Vefa Sosyal Destek çalışmaları kapsamında hazırlanan yardım kolilerini ailelere ulaştıran Vali Yerlikaya, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında başlatılan Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarının İstanbul'da devam ettiğini belirtti.

Yerlikaya,  "39 ilçemizde, kaymakamlıklarımızın koordinasyonuyla Vefa İletişim Merkezlerinde görevli emniyet, jandarma, milli eğitim, müftülük, belediye, AFAD, kızılay ve diğer sivil toplum kuruluşlarından oluşan ekiplerimiz vatandaşlarımızdan gelen çağrı ve talepleri yerine getiriyor. 22 Mart 2020 tarihinden bu yana İstanbul genelinde, toplam 1 milyon 122 bin 924 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 906 bin 302 vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılandı. 831 bin 527 ev ziyareti gerçekleştirildi. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızca 2020 yılında ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 231 bin 556 aileye, 177.638.691,94 lira nakdi, 59 bin 727 aileye 20.991.630 lira ayni yardım yapıldı" dedi.

35 MİLYON LİRALIK KAYNAK KULLANILDI

Vali Yerlikaya, "Geçtiğimiz Mart ayında, VEFA hizmetleri kapsamında hayırseverlerimizin desteği ile 333 bin gıda kolisini vatandaşlarımıza ulaştırmıştık. Hayırseverlerimize biz kez daha teşekkür ediyoruz. Şimdi de, il ve ilçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın imkânlarıyla 150 bin gıda kolisi hazırladık. 35 milyon liralık kaynak kullanarak hazırladığımız 17 ayrı kalemden oluşan 22 kg'lık gıda kolisindeki ürünleri, Türkiye Tarım Kredi Kooperatiflerinden satın aldık. Bu çalışmaya destekleri için Kooperatif Yönetimi ve çalışanlarına teşekkür ediyorum.  Gıda kolilerimiz, bugünden itibaren valiliğimiz ve 39 ilçe kaymakamlığımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen 150 bin aileye ulaştırılacak. Dağıtımların ay sonuna kadar tamamlanmasını hedefliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu zor dönemde, devletimizin şefkat elinin ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza en hızlı şekilde ulaşması için büyük bir özveri ve gayret gösteren Kaymakamlıklarımıza, Vefa Sosyal Destek ekiplerimize ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımızın tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ziyaretler, hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul ValiliğiFatihZeytinburnuVefa Sosyal DestekAli Yerlikaya
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