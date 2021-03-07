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İstanbul Valiliği: 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kontrollü normalleşme döneminde dinamik denetimlerin aralıksız olarak devam ettiği, toplam 281 bin 677 denetimin gerçektirildiği belirtilerek, "Evimizde, iş yerimizde, çarşıda, pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım" denildi. 

07 Mart 2021 Pazar 12:39
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İstanbul Valiliği: 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi

İSTANBUL, (DHA)

"281 BİN 677 DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Vali Ali Yerlikaya öncülüğünde 'Kontrollü Normalleşme' döneminde salgınla daha etkili mücadele edebilmek amacıyla 39 ilçemizde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve meslek odaları ekiplerimizin katılımlarıyla dinamik denetimler her alanda aralıksız devam ediyor. 7 / 24 esasına göre bütün birimlerin katılımıyla ilimizde yapılan denetimlerde yeme-içme yerleri başta olmak üzere bütün işletmelere, iş yeri sahipleri ve vatandaşlarımıza korona virüse karşı alınan tedbirlere uyulması hususunda uyarılar yapıldı. Salgının önlenmesine yönelik tedbirleri içeren İçişleri Bakanlığı Genelgesi ile İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan kararlara uyulup uyulmadığı kontrol edildi. Bu kapsamda, dinamik denetim sürecinde İstanbul genelinde vali yardımcılarımız, kaymakamlarımız, ilçe belediye başkanlarımız, il müdürlerimiz ve meslek odaları ekiplerimizin katılımlarıyla 4 Mart’ta 122 bin 116, 5 Mart’ta 96 bin 436, 6 Mart’ta 63 bin 125 olmak üzere toplam 281 bin 677 denetim gerçekleştirildi." 


"'HEDEF MAVİ KATEGORİ' PAROLASIYLA YOĞUNLAŞTIRILMIŞ DİNAMİK DENETİMLERİMİZ ARALIKSIZ DEVAM EDECEKTİR"

Açıklamada, "Kontrollü Normalleşme döneminde, salgınla mücadelemizi etkin olarak sürdürebilmek maksadıyla, bütün birimlerimizin katılımıyla her alanda 'Hedef Mavi Kategori' parolasıyla yoğunlaştırılmış dinamik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Evimizde, iş yerimizde, çarşıda, pazarda, ulaşımda, her zaman ve her yerde kendimizin denetçisi olalım. En etkili denetimin özdenetim olduğunu unutmayalım. Denetimlerde görev alan tüm ekiplerimize ve desteklerinden dolayı vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadelerine yer verildi. 

DHA

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