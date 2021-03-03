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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimleri'nin yeni binası açıldı

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimlerinin yeni binası bugün açıldı. Açılışa çok sayıda akademisyenin yanı sıra İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK ile İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek katıldı.

03 Mart 2021 Çarşamba 14:45
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İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimleri'nin yeni binası açıldı

İSTANBUL - İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimler yeni binasının açılışı bugün gerçekleşti. Depreme dayanıklı 5 katlı ağır çelik konstrüksiyon yapıdan oluşan Nörolojik Bilimler binası yarından itibaren poliklinik hizmeti vermeye başlayacak. Üniversitenin imkanları ve hayırseverlerin yaptığı bağışlarla tamamlanan bina sağlık alanında son teknolojik cihazlarla donatıldı. Kurdele kesildikten sonra binayı gezen akademisyenler ameliyathaneleri ve derslikleri ziyaret etti.

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut AK, "Bin akademisyenin ve toplamda 5 bin çalışanın hizmet sunduğu bir birimi kurduk. 50 anabilim dalının olduğu hemen her branşta bilim dalları altında da üç hizmet veriliyor. Yani tıp eğitimi, sağlık hizmeti ve bilimsel araştırmaların yürütüldüğü bir paylaşım alanı içerisindeyiz. Nöroloji, Nöroşirurji ve Nöroradyoloji yer alıyor. Bu hizmetler birbiri ile ortak çalışması gereken birimler. Bu imkanı bulmuş yerler" dedi.

İstanbul Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de yeni açılan binanın fiziksel imkanlarından bahsetti. Tükek, "Burada 65 hasta yatağımız mevcut. 6+1 izolasyon olmak üzere 14 yoğun bakım ve 5 adet ameliyathane ve 3 adet 70 kişilik dershaneden oluşan bir birim. Bu birimlerin ciddi anlamda uzmanlık gerektirdiği biliniyor. Epilepsi, MS merkezi, baş ağrısı kas poliklinikleri gibi merkezi gibi bir çok merkezin Türkiye'de ihtiyaç olduğunu ve bu ihtiyacı karşılamak adına da İstanbul Tıp Fakültesi'nde böyle bir birimin hizmet vermesi ve uzmanlaşması gerektiğini biliyoruz. Poliklinikler yarın hizmete başlayacak. Şu anda bir eksiğimiz yok. Ameliyathaneler de bir hafta sonra hizmet verecek" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul üniversitesiİstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimleri
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