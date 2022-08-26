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İstanbul'un "orta noktası" gün geçtikte hasar görüyor iddiası

Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle, Mimar Sinan tarafından 'İstanbul'un orta noktası' olarak belirlenerek yapılan, Şehzadebaşı Cami avlusunun köşesindeki 470 yıllık yeşil sütunun gün geçtikte zarar gördüğü öne sürülüyor. Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, "Yeşil mermerin üst kısmında zedelenmeler ve çatlaklar var. Önünde cadde var, buradan geçen bir araba çarparsa geri dönülemeyecek şekilde hasar görebilir " dedi. 

26 Ağustos 2022 Cuma 11:30
İstanbul'un "orta noktası" gün geçtikte hasar görüyor iddiası

Yeşil sütun, Kanuni Sultan Süleyman'ın Mimar Sinan'dan İstanbul'un merkezini tespit ederek oğlu Şehzade Mehmet için bir cami inşa etmesini istemesiyle yapıldı. Suriçinde ölçüm yapan Mimar Sinan, İstanbul'un merkezini tespit ederek, o noktaya yeşil bir sütun koydu. Eskiden daha uzun olduğu, bulunduğu yerde dönerek hareket ettiği belirtilen yeşil sütun, yol seviyesinin yükselmesi nedeniyle bu özelliklerini kaybetti. Yeşil sütunun şimdiler de ise çatlaklar oluştuğu ve korumasız kaldığı belirtiliyor.

"GERİ DÖNÜLEMEYECEK ŞEKİLDE HASAR GÖREBİLİR"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, taşın korunması gerektiğini belirterek "Uzun zamandır yanından geçiyordum ama, burayı artık duyurmak istedim. Böyle kalmasını istemedim, sosyal medya üzerinden paylaşım yaptım. Önünde cadde var, buradan geçen bir araba çarparsa bu nokta geri dönülemeyecek şekilde hasar görebilir. Yeşil mermerin üst kısmında zedelenmeler var, çatlaklar var. Alt kısmına kaldırım yapılmış. Taşın zarar görüp görülmeyeceği düşünülmeden, taş döşemişler. Kanuni Sultan Süleyman ve Mimar Sinan'dan İstanbul'a kalan en önemli parçalarından birisi" diye konuştu.

"İSTANBUL'UN EN BÜYÜK MARKASI OLMASI GEREKİRKEN KÖTÜ HALDE"

Arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay, Şehzadebaşı Külliyesi'nin güneydoğu köşesine yerleştirilen yeşil granit taşın, Mimar Sinan tarafından suriçi İstanbul'un geometrik ağırlık merkezi olarak belirlenen, bir anıt nokta olduğunu kaydetti. Yavaşçay "Kanuni Sultan Süleyman, bazı kaynaklara göre vefat eden oğlu için bir camii yaptırmaya başlıyor. O sırada oğlu vefat ettiği için, kendisi için yaptırdığı külliyeyi oğluna adayarak, bu noktaya defnediyor. Dolayısıyla bu noktanın çok özel olmasını istiyor. Mimar Sinan'dan İstanbul'un orta noktasını seçmesini istiyor. Ardından Mimar Sinan ölçümler yapmaya başlıyor. Yan taraftaki yeşil sütunlu yeri tam orta nokta belirliyor ve yeşil sütunu bu noktaya koyuyor" diye konuştu. Yıllar sonra Evliya Çelebi'nin de bu noktayı kitaplarında anlattığını ifade eden Yavaşçay, "Günümüzde İstanbul'un en büyük markası olması gerekirken şu an çok kötü durumda. Herkes yanından geçiyor, kimse bu noktanın öneminin farkında değil. Taşın bir kısmı toprağın altına gömülmüş durumda. Buranın acilen kurtarılması lazım. Kırılmaz bir camla çevresinin kaplanması lazım. Burası manevi bir yer olduğu için insanlar parçalarını alıp satabilirler. Ayrıca üzerine yazı yazıyorlar, kırıyorlar. Önünde kaldırım taşları var, bu taşlardan arındırıp daha estetik hale getirilmesi lazım" dedi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulşehzadebaşıŞehzadebaşı CamiKanuni Sultan SüleymanMimar Sinan
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