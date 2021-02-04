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İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi

İstanbul'un nüfusu, 2020 yılında, 2019 yılına göre 56 bin 815 kişi azalarak 15 milyon 462 bin 452 kişiye düştü.

04 Şubat 2021 Perşembe 14:27
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İstanbul'un nüfusu 15 milyon 462 bin 452 kişiye geriledi

İSTANBUL - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK), Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına dayandırdığı verilere göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18.49'unun ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 663 bin 322 kişi ile Ankara, 4 milyon 394 bin 694 kişi ile İzmir, 3 milyon 101 bin 833 kişi ile Bursa ve 2 milyon 548 bin 308 kişi ile Antalya izledi.

Bayburt, 81 bin 910 kişi ile en az nüfusa sahip olan il oldu. Bayburt'u, 83 bin 443 kişi ile Tunceli, 96 bin 161 kişi ile Ardahan, 141 bin 702 kişi ile Gümüşhane ve 142 bin 792 kişi ile Kilis izledi.

Türkiye'de 2019 yılında yüzde 92.8 olan il ve ilçe merkezlerinde yaşayanların oranı, 2020 yılında yüzde 93'e yükselirken. belde ve köylerde yaşayanların oranı yüzde 7.2'den yüzde 7'ye geriledi.

Nüfus yoğunluğu olarak tanımlanan "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı", Türkiye genelinde 2019 yılına göre 1 kişi artarak 109 kişiye yükseldi. İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 976 kişi ile nüfus yoğunluğu en yüksek olan ilimiz oldu. İstanbul'dan sonra 553 kişi ile Kocaeli ve 366 kişi ile İzmir nüfus yoğunluğu en yüksek olan iller oldu.

Diğer yandan nüfus yoğunluğu en az olan il ise bir önceki yılda olduğu gibi, kilometrekareye düşen 11 kişi ile Tunceli oldu. Tunceli'yi 20 kişi ile Ardahan ve Erzincan illeri izledi.

Yüz ölçümü büyüklüğünde ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 58, en küçük yüz ölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 326 olarak gerçekleşti.

DHA

Son Güncelleme: 04.02.2021 14:34
Anahtar Kelimeler:
TürkiyeNüfus
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