Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
123432
ALTIN
301.198
DOLAR
5.9843
STERLİN
7.7547
EURO
6.5804
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
Likya Yörüklerinden 'Patara Yılı' kutlaması
İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor
İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor
Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra kazanarak tarihe geçti
Galatasaray, Kadıköy’de 20 yıl sonra...
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek istiyor
Alanyaspor, Beşiktaş maçıyla çıkışa geçmek...
Kış aylarında kalp krizi riski artıyor
Kış aylarında kalp krizi riski...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor

İstanbul'un hava kalitesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) 26 farklı noktaya yerleştirdikleri 'Hava Ölçüm İstasyonları' ile anbean ölçülüyor. Yeşil renk hava kalitesinin iyi olduğunu, sarı hava kalitesinin orta seviyede olduğunu, turuncu hassas, kırmızı sağlıksız, pembe kötü ve bordo tehlikeli olduğunu gösteriyor.

24 Şubat 2020 Pazartesi 12:37
3 Okunma
İstanbul'un hava kalitesi böyle ölçülüyor

İSTANBUL - İstanbul’un en büyük problemlerinden biri, hava kirliliği. Sanayileşme, trafik ve pek çok farklı neden soluduğumuz havanın kalitesini düşürüyor. Özellikle geçtiğimiz günlerde İstanbul’da puslu ve kirli bir hava hakimdi. Türkiye’yi etkisi altına alan yüksek basınç nedeni ile hava kalitesi bazı bölgelerde ‘sağlıksız’ denilebilecek seviyeye ulaştı. İstanbul’un hava kalitesinin nasıl belirlendiği ise merak uyandıran bir konu. Hangi bölgelerde hava kalitesinin ne durumda olduğu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 26 farklı noktaya yerleştirdiği ‘Hava Kalitesi Ölçüm İstasyon’larının havadan aldıkları numunelerden elde edilen veriler sayesinde ölçülüyor. Hangi bölgede hava kalitesinin ne durumda olduğunu ise vatandaşlar, havakalitesi.ibb.gov.tr sitesinden öğrenebiliyor.


 

HAVA KALİTESİ 26 SABİT İSTASYON İLE ÖLÇÜLÜYOR

İstanbul’da hava kalitesi ölçümünün nasıl yapıldığını İBB Çevre Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Çevre Koruma Müdürlüğü Çevre Yüksek Mühendisi Bahar Tüncel, şöyle anlattı:

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak 1995 yılından bu yana İstanbul’da hava kalitesi ölçümleri yapılıyor. Şu anda bulunduğumuz istasyon Alibeyköy istasyonu. Toplamda 26 tane istasyon ile İstanbul’da hava kalitesi ölçümleri gerçekleştiriliyor. Tüm istasyonlarda otomatik analizörler mevcut. Partikül madde, konvansiyonel kirleticilerden gaz kirleticiler dediğimiz kükürt dioksitin, azotoksitlerin, ozon ve karbonmonoksit gibi  gaz kirleticilerin ölçümleri yapılıyor. Cihazlar anlık olarak atmosferden hava numunesi alıyor ve hava ortamındaki kirleticileri ölçümleyebiliyorlar. Ölçüm yapan cihazlardan elde edilen veriler anlık olarak her istasyonda bulunan bilgisayar sistemine aktarılıyor. Tüm istasyonlarının bağlı olduğu bir de hava izleme merkezimiz mevcut. Tüm istasyonlardan alınan veriler anlık olarak hava izleme merkezine geliyor. Veriler her 15 dakikada bir hava kalitesi izleme merkezindeki veri tabanına aktarılıyor. https://havakalitesi.ibb.gov.tr  sitesinden vatandaşlar, soludukları havanın kalitesini öğrenebiliyorlar. 26 sabit istasyonun yanı sıra 2 tane de mobil hava kalitesi ölçüm aracımız var. Kurumlardan talep geldiği takdirde bölgedeki hava kalitesini merak edenler olduğu zaman bize talepte bulunuyorlar. Mobil hava kalitesi ölçüm araçlarını oraya intikal ettiriyoruz. Belirli bir periyod boyunca bölgedeki hava kalitesinin ölçümleri yapılıyor ve sonuçlar da ilgili kuruma aktarılıyor"


 

HAVA KALİTESİ İNDEKSİ 6 FARKLI RENKLE GÖSTERİLİYOR



İstasyonlarda okunan değerlerin belirli bir indekse tabi tutulduğunu anlatan Tüncel, “Burada bazı istasyonları yeşil olarak görüyorken, bazı istasyonları sarı olarak görebiliyorsunuz. Yeşil, hava kalitesinin iyi olduğunun göstergesi, sarı orta seviyede hava kalitesinin olduğunu gösteriyor. Bunun yanı sıra turuncu olan istasyonlar da görebiliyorsunuz, bu da  hava kalitesinin hassas seviyede olduğu anlamına geliyor. Hava kalitesinin kötü olduğu durumlarda renk skalası pembe, sağlıksız olduğu durumlarda kırmızı ve de tehlikeli olduğu durumlarda da bordo ile gösteriliyor. istasyonun üzerini tıkladığınızda çeşitli uyarılar ile de karşılaşıyorsunuz. Mesela bugün hava kalitesi spor aktiviteleri yapmaya uygun değil, yaşlı ve çocukların dışarıya çıkmasına uygun değil gibi bazı uyarılar var" dedi.


 

İSTANBUL’UN HAVA KALİTESİ GENELDE ORTA SEVİYEDE



İstanbul’daki hava kalitesinin genellikle orta seviyede olduğunu dile getiren Tüncel, meteorolojik nedenlerle bazı günler çeşitli bölgelerde hassas ya da sağlıksız seviyelerde de görülebildiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Genelde İstanbul’da renk skalası yeşil ve sarı görünüyor ama bazen özel kritik meteorolojik koşulların hakim olduğu yerlerde hava kalitesini hassas olarak görüntüleyebiliyoruz. Örneğin son birkaç gündür İstanbul’da yüksek basıncın olduğu, rüzgar esintisinin olmadığı günlerde kirli hava soluma seviyesinde asılı kalıyor ve istasyonlardan okunan değerlerde, hassas ve sağlıksız seviyelerdeki indeksleri görebiliyorsunuz. Mesela Aksaray istasyonunda 19 Şubat’ta kırmızı yani sağlıksız hava kalitesini görüntüledik. Esenler, Kartal, Ümraniye, Beşiktaş'ta 19 Şubat günü sağlıksız hava kalitesini görüntülediğimiz istasyonlar arasında. Hassas olarak görüntülediklerimiz de Kağıthane, Ümraniye, Kadıköy istasyonları. Sonraki güne geldiğimizde ise yağışın etkisi ile bölgelerdeki hava kalitesi artıyor, kırmızılar ve turuncuların giderek sarıya döndüğünü görüyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulHava Kalitesiölçüm
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de okumak ve yatırım yapmak isteyenler için seminer düzenleniyor
ABD'de okumak ve yatırım yapmak isteyenler için seminer düzenleniyor
Büyükçekmece sahilde kadın cesedi bulundu
Büyükçekmece sahilde kadın cesedi bulundu
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Zeytinburnu'nda uyuşturucu operasyonu
Beyoğlu'nda metruk binada çökme
Beyoğlu'nda metruk binada çökme
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Fatih'te 9 otomobil kundaklandı
Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
Sultanbeyli'de otomobil alev alev yandı
Elektrik arızasını tespitte artık köpekler devrede
Elektrik arızasını tespitte artık köpekler devrede
Sarıkamış Şehitleri, Kağıthane’de anıldı
Sarıkamış Şehitleri, Kağıthane’de anıldı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı
Beyoğlu'nda silahlı saldırı: 1'i ağır, 2 yaralı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim
    İstanbul Fatura Basımı

    avukat kartvizit

    evden eve nakliyat

    ofis taşımacılığı