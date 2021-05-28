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"İSTANBUL'UN, HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla yarın açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemelerde bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgârlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir.

28 Mayıs 2021 Cuma 12:04
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"İSTANBUL'UN, HATTA AVRUPA'NIN EN YÜKSEK YAPISI"

Çamlıca Kulesi açılışı yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, cumartesi açılışı gerçekleştirilecek Çamlıca Kulesi'nde incelemede bulundu. İncelemeler sonrası konuşan Bakan Karaismailoğlu, kulenin bir süre önce yayıncılık hizmetleri vermek üzere faaliyetlerine başladığını, yarından sonra ise seyir terası, restoran, kafe, dinlenme salonları gibi alanlarıyla bir bütün olarak hizmete açılacağını belirtti.

Sözlerine kule hakkında teknik bilgiler vererek başlayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, kulenin İstanbul'un hatta Avrupa'nın en yüksek yapısı olduğunu belirtti. Karaismailoğlu, "Yapımına 2017 yılında başladığımız Çamlıca Kulesi, toplam 30 bin 150 metrekare bir alana sahiptir. Deniz seviyesinden 587 metre yüksekliği ile İstanbul'un ve hatta Avrupa'nın en yüksek yapısıdır. Betonarme yapısının yüksekliği 221 metre olan kulenin çelik anten yüksekliği 168 metredir. Çelik anteni ile birlikte yerden 369 metre yüksekliğe ulaşan kulemiz 9 büyüklüğünde depreme ve şiddetli rüzgarlara karşı dirençli bir şeklide inşa edilmiştir. Zemin kotu 218 metre olan Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 katı ile toplamda 49 katı bulunmaktadır. Kule 'de, 27 bin metrekare cephe kaplaması gerçekleştirilmiştir. Zemin katında podyumun yer aldığı kulenin teknik katlarının üzerinde seyir katları ve restoran katı ve kafe katları yer almaktadır" ifadelerini kullandı. 


"ÜLKEMİZ YAYINCILIK ALANINDA BİR İLKE DAHA İMZA ATMIŞ OLDU"

Bakan Karaismailoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü, "Çamlıca Kulesi sayesinde ülkemiz yayıncılık alanında bir ilke daha imza atmış oldu. Dünya'da ilk defa bir haberleşme kulesinden aynı anda 100 adet FM radyo yayını yapılabiliyor. İstanbul'da yayın yapan FM radyo ve TV kanallarının tek bir kuleden hizmet vermesi amacı ile kurulan Çamlıca Kulesi'nden, FM radyo yayıncılarına, "anten + birleştirici + verici cihaz + elektrik + jeneratör yedekleme + UPS + elektronik bakım ve onarım + 7/24 esasına göre yayın izleme" olarak tanımlanan hazır verici tesis hizmeti sunulmaktadır. Kulemiz sayısal yayıncılık altyapısına uygun şekilde inşa edilmiştir. Bir süredir İstanbulluların keyifle izlediği Çamlıca Kulesi ışıklandırmalarında da ayrı ayrı kontrol edilebilen 62 bin noktada, 16,7 milyon renk tonu kullanılmakta. Bu sistem Dünya'nın kendi alanında bugüne dek yapılmış en kapsamlı yazılımı sayesinde mümkün olmaktadır" diye konuştu. 


"ÇAMLICA KULESİ ÇEVRESİ İSTANBUL'A ÖZGÜ AĞAÇLARLA BEZENDİ"

Kule için 2 bin 750 adet ağaç dikildiğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, "Çamlıca Kulesi ile birlikte, Çamlıca Tepesi'nde dağınık halde bulunan 33 adet büyük anten sökülerek, tüm hizmetler tek kulede toplandı. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de maksimum düzeyde enerji tasarrufu sağlandı. 30 bin 150 metrekarelik kule çevresindeki sosyal alanlarda, çeşitli türlerde 2 bin 750 adet ağaç diktik. Çamlıca Kulesi çevresi İstanbul'a özgü ağaçlarla bezendi. Şimdi o eski metal ormanının yerinde erguvanlar, manolyalar, gürgenler, sedirler, zeytin ağaçları var. Ayrıca 13 bin 750 adet çalı ile peyzajı yapılan alanın 3 bin metrekaresinde yer örtücü sedum kullandık. 7 bin 500 metrekarelik çim alan oluşturduk. Ülkemizin yayıncılık alanında önemli katkılar sağlayacak 'tek verici tesis' sistemini sadece İstanbul'da kurmadık. Çanakkale ilinde de benzer amaçla, inşaatı 2017'de başlayan ve 2020 yılında tamamlanan 100 metre yüksekliğindeki Radyo & TV kulesinin teknik ve sosyal alanları da Kule AŞ tarafından işletilmektedir" şeklinde konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
çamlıca KulesiAçılışUlaştırma Ve Altyapı BakanıAdil KaraismailoğluCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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