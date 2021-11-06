Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
sisli
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1,583.59
ALTIN
566.01
DOLAR
9.68
STERLİN
13.11
EURO
11.27
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Sıvılaştırılmış doğalgaz alımı yapılacak
Borsa aracılık eğitimi ve sınavına ilişkin duyuru
Borsa aracılık eğitimi ve...
Müfettiş yardımcısı alınacak
Müfettiş yardımcısı alınacak
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Trabzon Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Akademik Personel Alınacak 
Akademik Personel Alınacak 
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
İstanbul sis altında
Kapat

İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor

İSTANBUL'un çöplerinden 190 bin haneye yetecek kadar elektrik üretiliyor.  2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisinin bu merkezden karşılanması hedefleniyor.

06 Kasım 2021 Cumartesi 13:16
2 Okunma
İstanbul'un çöpleri elektrik oluyor

İstanbul'un Avrupa Yakası'ndan toplanan yaklaşık 10 bin ton evsel atık, katı atık aktarma TIR'ları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı İstanbul Enerji A.Ş.'nin Silivri Seymen'de bulunan Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'ne götürülüyor. 

İstanbul'un çöpleri, bu alanda çevreye zarar vermeyecek yöntemlerle düzenli depolanırken, zamanla oksijensiz ortamda çürüyerek stabil hale geliyor ve bunun sonucunda "çöp gazı" oluşuyor.  İstanbul Enerji AŞ ise, oluşan çöp gazını sahadan vakumla çekerek, Biyokütle Enerji Üretim Tesisi'nde işliyor ve elektriğe dönüştürüyor. 7 gün 24 saat çalışan ve enerji üretilen tesiste, gaz fazlaları ise gaz balonlarında saklanıyor.

"DIŞA BAĞIMLILIĞIMIZI AZALTMIŞ OLUYORUZ"

Çöp gazından enerji ürettiklerini söyleyen İstanbul Enerji AŞ Genel Müdürü Yüksel Yalçın, "Burası aynı zamanda çevre dostu bir santral. İnsanoğlu atıklarla yaşayan bir varlık. Biz bu atıkları topluyoruz. Bu atıklardan çektiğimiz metal gazını tesislerde enerjiye dönüştürüyoruz. Böylelikle hem çevreyi koruyoruz hem de burada enerji üretiyoruz. Türkiye, enerjiye ihtiyacı olan ve enerji arzı problemi olan bir ülke. Biz de bu şekilde dışa bağımlılığımızı azaltmış oluyoruz" dedi. 

"YÜZDE 10'UN ENERJİSİ BU MERKEZDEN KARŞILAYACAĞIZ"

Enerji üretim süreçlerinden bahseden Yalçın, "İstanbul'un Avrupa yakasındaki yaklaşık 10 bin ton üretilen atık burada bulunan İSTAÇ Seymen Atık Bertaraf Tesisi'ne geliyor. Atık toplama sahasında atıklardan çıkan metan gazını vakumla sahadan çekip, birtakım işlemlerden geçiriyoruz. Öncelikle gazı temizleme, nemini alma ve soğutma işlemlerini yapıyoruz. Gaz fazlamız olursa gaz balonlarında saklıyoruz. Temizlenmiş, nemi alınmış motorlarda çalıştırılabilir halde olan gazı üretiyoruz. Geçen yıl 17 MW ile açmış olduğumuz tesisimizi bu ay itibarıyla 37 MW'a çıkarttık. 37 megavat kapasite, yılda 37 bin ağacın çevreye sağladığı faydaya eş değer bir fayda demek. Öte yandan, 1 milyon 480 bin ton karbondioksitin doğaya verdiği zararın bertarafını sağlıyoruz" diye konuştu.

190 bin haneye çöpten elektrik verildiğini belirten Yalçın, "Tesisimiz, 2041 yılında 90 MW kapasiteye erişmiş olacak. 37 megavat kapasiteyle şu anda 760 bin İstanbullunun enerji ihtiyacını karşılıyoruz. 90 MW'a eriştiğinde yaklaşık 2 milyon İstanbullunun enerji ihtiyacını karşılamış olacağız. Yani 2040'lı yıllarda 20 milyonluk İstanbul nüfusunun yaklaşık yüzde 10'un enerjisi bu merkezden karşılayacağız" şeklinde konuştu

"7 GÜN 24 SAAT SAHADAN GAZ ÇEKİŞİ YAPIYORUZ"

Atık gazından enerji üretmenin faydalarını anlatan Yalçın, "Ortalama 3- 4 hafta içinde çöp yığını metan gazı üretmeye başlıyor. Ama biz 7 gün 24 saat sahadan gaz çekişi yapıyoruz. Özellikle küresel ısınma ve iklim değişikliğinin çok konuşulduğu bu süreçte bu tip santrallerin Türkiye'de ve dünyada yaygınlaşmasında son derece önemli. Bizim burada ürettiğimiz enerji ulusal şebekeye veriliyor. Yanı tüm Türkiye'nin kullanımına verilmiş oluyor" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulCopEnerjiElektrik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul'da sahte içki operasyonu
İstanbul'da sahte içki operasyonu
Arnavutköy'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Arnavutköy'de kayıp kişinin cesedi su kuyusunda bulundu
Beykoz'daki kiracı cinayetinde 3 tutuklama
Beykoz'daki kiracı cinayetinde 3 tutuklama
Mesut Karataş'ın cansız bedeni bulundu
Mesut Karataş'ın cansız bedeni bulundu
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına baskın
Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarına baskın
İstanbul sis altında
İstanbul sis altında
'Kaçak fırınlar ekmek fiyatlarının yükselmesine neden oluyor'
'Kaçak fırınlar ekmek fiyatlarının yükselmesine neden oluyor'
Gençler doğa için mücadele etti
Gençler doğa için mücadele etti
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
İstanbul merkezli 2 ilde FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma