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İstanbul, uluslararası girişimciliğin merkezi oluyor

İstanbul’da Uluslararası Girişimcilik Merkezi hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi himayesinde, 600 milyon genç için çalışmalar yürüten İslam İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) ve Türkiye’nin en büyük tematik teknoparkı olan Bilişim Vadisi tarafından kurulacak merkez için taraflar arasında iş birliği protokolü imzalandı.

04 Mayıs 2021 Salı 14:14
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İstanbul, uluslararası girişimciliğin merkezi oluyor

İSTANBUL - İş birliği protokolü, Beşiktaş’ta bulunan Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nde, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, ICYF Başkanı Taha Ayhan ve Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu’nun katılımı ile imzalandı. Türkiye’de yaşayan veya öğrenim gören yabancı genç girişimcilere kapılarını açacak merkez ile gençlere ihtiyaç duydukları imkanların sunulması hedefleniyor. Bünyesinde girişimcilik dersleri verilecek, ticarileşme sürecinde destekler sunulacak, danışmanlık ve mentorlük çalışmaları yürütülecek olan merkez, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin ile Bilişim Vadisi’nin öncülüğünde ve ICYF’in koordinasyonunda İstanbul’daki yerleşkesinde hizmet verecek.

“BU PROJE İLE SES GETİREN PROJELERE YENİLERİ EKLENECEKTİR”

Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu: “Ülkemiz; özellikle son yıllarda girişimcilik adına verimli bir ekosistemin meydana gelmesi için ihtiyaç duyulan doğruları bir araya getirdi. Oluşan verimli zemini ülkemizde bulunan yabancı girişimcilerimizin de istifadesine sunmak istiyoruz. Bilişim Vadisi olarak teknik eğitim ve danışmanlık sürecini üstleneceğimiz ve kurum olarak mentorlük yapacağımız bu proje ile inanıyorum ki ülkemizden doğan ve global anlamda ses getiren projelere yenileri eklenecektir” dedi.

“GİRİŞİMCİLİK MERKEZİ KURULMASI İÇİN İŞ BİRLİĞİ YAPMAYA KARAR VERDİK”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu da “Türkiye'deki birçok uluslararası etkinlikte, malumunuz pandemi öncesinde yıl boyunca farklı etkinliklerde uluslararası girişimcilerin toplandırıcı merkezi haline gelmişti İstanbul. Bizim de bu etkinliklerin hepsine desteğimiz oldu. Bu programda da ana paydaş olarak bir programı yürütüyorduk. Burada dünyanın çok farklı coğrafyalarından katılımcıları Türkiye'de misafir ediyorduk. Ama bu çalışmayı yıl boyunca yaymak için, bunun sürekli yürütülen bir program haline dönüştürmek için bir adım atılması gerektiğini düşündük ve bu bağlamda şu anda bizimle beraber bulunan paydaşlarımız ile ilerlemeye karar verdik. Yine pandemi döneminde online etkinliklerde de özellikle teknoloji girişimciliğine yönelik çalışmalarda Türkiye'de yer alan uluslararası öğrencilerin Türkiye'ye bir şekilde gelip burada çalışmaya başlamış girişimcilerin ilgisini gözlemledik. Yani Balkanlar'dan, Azerbaycan'dan, Pakistan'dan, körfez ülkelerinden, diğer Arap ülkelerinden girişimcilerin Türkiye'deki faaliyetlerini daha da öte seviyelere çıkarmak için bizim bu yatırımcılarla buluşma toplantılarımıza katıldıklarını gözlemledik. Bu bağlamda biz de uluslararası bir odağı olan bir girişimcilik merkezi kurulması için iş birliği yapmaya karar verdik” şeklinde konuştu.

DHA

Son Güncelleme: 04.05.2021 14:16
Anahtar Kelimeler:
Uluslararası Girişimcilik Merkeziİstanbul
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