Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 9
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1535
ALTIN
410.211
DOLAR
7.4415
STERLİN
10.3755
EURO
8.9539
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11 öğretim üyesi alacak
Hasan Kalyoncu Üniversitesi 11...
11 adet konut alanı imarlı arsa ihaleyle satılacak
11 adet konut alanı...
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Giriş Duyurusu
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav...
Organize Sanayi Bölgesi altyapı işi yaptırılacak
Organize Sanayi Bölgesi altyapı...
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait 152543 m² zeytinlik kiraya verilecek
Gebze Teknik Üniversitesi'ne ait...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul turizminin başkenti oluyor

Red Bull M.E.O. İstanbul'u dijital arenaya taşıyor. 28 ülkenin en başarılı mobil oyuncuları, İstanbul’un simülasyon hale getirilmiş tarihi noktalarında oyun heyecanını bire bir yaşayacak. 13 güne yayılacak bu festival tadındaki etkinliğin gerçekleşeceği İstanbul’un simülasyonunda, Haydarpaşa Garı, Ortaköy, Galata Kulesi, dünyanın en eski ticaret merkezlerinden olan Kapalıçarşı, Sultanahmet Meydanı da hem oyuncular hem de izleyiciler tarafından evlerinin konforunda gezilebilecek.

04 Mart 2021 Perşembe 14:09
4 Okunma
İstanbul turizminin başkenti oluyor

İSTANBUL - Red Bull M.E.O. gerçekleşecek dünya finaliyle İstanbul’un dünyaya tanıtılmasında rol oynayacak. İstanbul’un sanal bir simülasyonunda gerçekleşecek Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde hem dünyanın en iyi oyuncuları yarışacak hem de katılımcılar evlerinin konforunda İstanbul’u gezmenin tadını çıkartacak. PUBG MOBILE, Hearthstone ve Teamfight Tactics Mobil turnuvalarında her bir oyunun finali, İstanbul ile özdeşleşen ikonik noktalarda düzenlenecek. PUBG MOBILE Finali Haydarpaşa Garı’nın, Teamfigjht Tactics Finali Ortaköy’ün, Hearthstone Finali ise Kapalı Çarşı’nın bire bir simülasyonunda gerçekleştirilecek.

13 günlük bir gaming festivaline dönüşecek organizasyon, içinde yer alacak bu finallerin dışında Galata Kulesi, Sultanahmet Meydanı gibi tarihi noktaların olduğu dijital tur ile de Türkiye’nin kültürel mirasının tanıtılmasına ve yaşatılmasına da katkı sağlayacak. Aynı zamanda heyecan verici canlı yayınların da yer aldığı simülasyon sayesinde katılımcılar, İstanbul’un daha önce ev sahipliği yaptığı büyük organizasyonlarla bu kez dijital arenada yeniden buluşacak.

"PUBG MOBILE’DE TÜRKİYE’Yİ İKİ TAKIM TEMSİL EDECEK"

Red Bull M.E.O. Dünya Finali’nde Şampiyonluk heyecanı 20 Mart tarihinde Kapalıçarşı’daki Hearthstone Dünya Finali ile başlayacak. 27 Mart’ta Ortaköy’de gerçekleşecek Teamfight Tactics ile sürecek yolculuk dünyanın en eski tren istasyonlarından olan Haydarpaşa Garı’nda 22 ve 29 Mart’taki PUBG MOBILE finali ile tamamlanacak. Red Bull M.E.O.’nun PUBG MOBILE finalinde dünya ikiye bölünecek. 22 Mart’ta Doğu ve 29 Mart’ta Batı olmak üzere iki şampiyonun belli olacağı Red Bull M.E.O. Dünya Finalleri’nde Türkiye’yi temsil eden Futbolist ve Blaze Esports, Batı Şampiyonu olmak için mücadele edecek.

"RED BULL M.E.O. ŞEHRİ OYUN ALANINA ÇEVİRMEYE DEVAM EDİYOR"

Red Bull M.E.O. Mobil oyun severler, PUBG MOBILE ile özdeşleşmiş drop kutularını Instagram üzerinden aktif olan AR filtresi ile en yaratıcı ve eğlenceli şekilde şehrin dilediği noktasına indirmeye çalışıyor. Her hafta en yaratıcı videoyu çeken ve belirtilen adımlarla Instagram hesabında paylaşan 3 oyunsever, sürpriz ödüllerin sahibi oluyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Red Bull M.E.O. İstanbulDijital Arena
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İstanbul’un çöp köyü, doğa köy olma yolunda
İstanbul’un çöp köyü, doğa köy olma yolunda
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
Ümraniye'de park halindeki otomobil alev alev yandı
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
İstanbul'da kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza 
Maltepe'de fazla yolcu alan minibüs şoförüne ceza 
Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa götürüldüğü sırada da tekme savurdu
Sevgilisini bıçaklayan kadın, ambulansa götürüldüğü sırada da tekme savurdu
İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon
İstanbul Havalimanı'nda görevli memurlara operasyon
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimleri'nin yeni binası açıldı
İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi Nörolojik Bilimleri'nin yeni binası açıldı
Arnavutköy'de ahırda çıkan yangında 7 koyun öldü
Arnavutköy'de ahırda çıkan yangında 7 koyun öldü
Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu
Beykoz Riva'da iki ölü yunus karaya vurdu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma