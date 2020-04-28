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İstanbul trafiğinde son durum

28 Nisan 2020 Salı 10:00
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İstanbul trafiğinde son durum

Dört günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde de İstanbul'da araçlar yola çıktı. İBB trafik yoğunluğu haritasında trafiğin 08.30 itibariyle yüzde 13 olduğu görüldü.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında ilan edilen 4 günlük sokağa çıkma yasağının ardından haftanın ikinci gününde işe gidenler yola çıktı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik yoğunluk haritasında yüzde 1'lere kadar düşen trafik yoğunluğu, haftanın ikinci gününde 08.30 itibariyle yüzde 13'lere çıktı. D-100 Karayolu Yenibosna mevkii ile Haliç Köprüsü girişlerinde zaman zaman trafik yoğunluğu oluştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulYolTrafik
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