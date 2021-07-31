Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1392.91
ALTIN
492.32
DOLAR
8.4396
STERLİN
11.7707
EURO
10.0747
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası yapım ihalesi
Aydınlar Belediyesinden futbol sahası...
Ege Üniversitesi 96 öğretim üyesi alacak
Ege Üniversitesi 96 öğretim...
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı duyurusu
Müfettiş Yardımcılığı giriş sınavı...
Konya Çeltik'te 76 adet dükkan ihaleyle satılacak
Konya Çeltik'te 76 adet...
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli su satışı
Bozdoğan Belediyesinden doğal mineralli...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama

İstanbul Valiliği'nin ormanlara giriş yasağının ardından detayları İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin açıkladı.

31 Temmuz 2021 Cumartesi 15:08
8 Okunma
İstanbul Orman Bölge Müdürü'nden yasaklarla ilgili açıklama

İSTANBUL (DHA)

Şahin, "Yetkili idarelerin denetim ve gözetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü ve ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. " dedi.

Aydos Ormanı'na gelen ve burada kontrollerini sürdüren İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, son alınan yasak kararı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Şahin, "Orman Kanunu'nun 74. Maddesine göre orman yangını çıkma ihtimalinin fazla olduğu hava koşullarında valilik tarafından ormana giriş çıkışlar yasaklanacak, gerektiğinde tamamen kısıtlanacaktır. Bu madde kapsamında sayın valimizin koordinasyonunda ilimiz dahilindeki ormanlara giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" şeklinde konuştu.


"İZİNLİ PARK, PİKNİK VE MESİRE ALANLARI İLE TABİAT PARKLARINDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK, SPOR YAPMAK, PİKNİK YAPMAK SERBEST"

Şahin, Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bazı piknik ve mesire alanlarında, spora, yürüyüşe ve ateş yakılmadan yapılacak pikniklere izin verileceğini belirtti. Şahin,  "Bu karar ile ilimizdeki ormanlarda ve orman içi yollarda mola vermek, piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaklanmıştır. Yetkili idarelerin denetim ve gözetiminde bulunan izinli park, piknik ve mesire alanları ile tabiat parklarında yürüyüş yapmak, spor yapmak, piknik yapmak serbest, ancak mangal ateşi yakmak, piknik tüpü ve ateş yakmak kesinlikle yasaklanmıştır. Bu konuda halkımızı duyarlı olmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullandı.

İstanbulluları kurallara uymaya davet eden Yusuf Şahin, "Burada içerisinde bulunduğumuz Aydos piknik mesire yeri içerisinde pikniğe gelen misafirlerimiz, kesinlikle ateş yakmayacaklar ama bu alan içerisinde spor yapmak, yürüyüş yapmak, ateşsiz piknik yapmak gibi faaliyetlerini gerçekleştirebileceklerdir" dedi.

DENETİMLERDE JANDARMA VE POLİSTEN DESTEK ALINACAK

Mevcut personeller ormandaki denetimlerini sürekli bir şekilde sürdürdüklerini vurgulayan Yusuf Şahin, "Bu alanlardaki kontrol teftiş ve tedbirlerimizi, mevcut personelimizle birlikte gerçekleştirmekteyiz. Bunun yanı sıra sayın valimizin katkıları ile birlikte ilimiz emniyetinden ve jandarmasından da gerekli destekleri alarak kontrol ve denetimlerimizi sürdürmekteyiz.

Bu yasaklar başladığından itibaren izinsiz olarak ormanlara girişi çıkış yapanlar, Kabahatler Kanunu 32. Maddesi kapsamında 427 TL para cezası ile cezalandırılırlar. Yine bu alanlarda kısıtlamanın olduğu bu dönemde izin verilmeyen noktalarda ateş yakmak 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılırlar" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbul Orman Bölge Müdürüİstanbul ValiliğiOrmanlara Giriş YasağıYusuf Şahinönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sultangazi ve Arnavutköy'de görülen çekirgeler tedirgin ediyor
Sultangazi ve Arnavutköy'de görülen çekirgeler tedirgin ediyor
Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın
Esenler'de askeri kışladaki ağaçlık alanda yangın
Başakşehir'de halk otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de halk otobüsü alev alev yandı
Başakşehir'de balık restoranı alev alev yandı
Başakşehir'de balık restoranı alev alev yandı
Bağcılar'da gece yarısı korkutan yangın
Bağcılar'da gece yarısı korkutan yangın
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam 
İstanbul'da servis ücretlerine yüzde 15 zam 
Vali Yerlikaya: İstanbul'da aşı tablosu sarı oldu
Vali Yerlikaya: İstanbul'da aşı tablosu sarı oldu
Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
Beylerbeyi Sarayı'nın 113 metrelik rıhtımı ziyarete açıldı
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak
Müsilaj nedeni fosfora karşı deterjan kullanımı azaltılacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma