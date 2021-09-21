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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 25 gözaltı 

FETULLAHÇI Silahlı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanması soruşturmasında 2'si halen görevde bulunan 31 asker ve 2 mahrem imam olmak üzere toplam 33 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan operasyonda, 25 şüpheli gözaltına alındı. 

21 Eylül 2021 Salı 10:22
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İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu; 25 gözaltı 

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından FETÖ / PDY Silahlı Terör Örgütü'nün TSK içerisindeki faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik soruşturmalar devam ediyor. FETÖ'nun gizli haberleşme yöntemi olan ankesör-büfe telefonlarından aranan 1 subay ve 1 astsubayın halen aktif görevde olduğu, 29'u ise ihraç edilen toplam 31 askeri personel ile örgüt içerisinde mahrem imam konumunda olduklarına dair haklarinda beyan bulunan 1'i ihraç öğremen, 1'i de özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 33 şüpheliye gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 8 ilde eşzamanlı düzenlenen operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütTSKOperasyon
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