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İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 21 gözaltı

İSTANBUL merkezli 5 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen 21 şüpheli gözaltına alındı.

11 Şubat 2022 Cuma 09:49
İstanbul merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu; 21 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri,  FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi kapsamında bylock kullanıcısı olan 23 kişiye yönelik operasyon düzenledi. İstanbul merkezli Ankara, Samsun, Giresun ve Manisa'da eş zamanlı operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı. Farklı meslek gruplarına yönelik gerçekleşen operasyonda 23 şüphelinin 6'sının KHK'lar ile ihraç edilen eski kamu çalışanı olduğu ve tamamının Bylock kullanıcısı olduğu belirtildi. Operasyonda yapılan aramalarda 2 adreste 1 Dolar ve çok sayıda dijital doküman ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
FETÖTerörörgütTeröristOperasyonBylock
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