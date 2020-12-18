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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu

İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C terör örgütüne yönelik dev operasyon düzenlendi. Operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. İstanbul'da Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın aralarında bulunduğu birçok ilçede haklarında yakalama kararı bulunan 27 kişiye yönelik operasyon yapıldı. Özel harekat ekiplerinin destek verdiği dev operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

18 Aralık 2020 Cuma 08:49
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İstanbul merkezli 5 ilde DHKP-C operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, DHKP-C terör örgütüne yönelik İstanbul merkezli 5 ilde operasyon düzenlendi. Özel harekat ekiplerinin de destek verdiği operasyonda polis, önceden belirlenen adreslere saat 01.00'de eş zamanlı baskınlar yaptı. Dev operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.


İSTANBUL'DA 27 KİŞİ HAKKINDA YAKALAMA KARARI

Soruşturma kapsamında, uzun süredir teknik ve fiziki takibe alınan şüphelilere yönelik olarak Eyüpsultan, Beşiktaş ve Tuzla'nın da aralarında bulunduğu birçok ilçede önceden belirlenen adreslere baskınlar yapıldı. Soruşturma kapsamında İstanbul'da 27 kişi hakkında gözaltı kararı olduğu öğrenildi. Operasyonda, baskın yapılan adreslerin bulunduğu sokaklarda yoğun güvenlik önlemleri alındı. Beşiktaş'da zırhlı araçla sokak giriş ve çıkışları kapatılırken, Tuzla ve Eyüpsultan'da da yoğun güvenlik önleri dikkat çekti.


BEŞİKTAŞ'TA 4 KATLI BİNAYA OPERASYON

İstanbul'da operasyon düzenlenen adreslerden biri Beşiktaş ilçesi Mecidiye Mahallesi Fıstıklı Köşk Sokak'taki 4 katlı bir binanın 4'üncü katı oldu. Binaya giren ekipler evde uzun süre arama yaptı.


SAKSILARA EKİLMİŞ HİNT KENEVİRİ BULUNDU: 1 GÖZALTI

Tuzla Aydınlı Mahallesi'nde baskın yapılan bir adreste ise Terörle Mücadele ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi. Evde yapılan aramada saksılara ekilmiş Hint keneviri kökleri ele geçirildi. Operasyon sonucu gözaltına alınan şüpheli, aramalar sonucu sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


EYÜPSULTAN'DA 1 GÖZALTI

Baskın yapılan adreslerden biri de Eyüpsultan ilçesi Karadolap Mahallesi Şekerpare Sokak'taki 10 katlı binanın ikinci katı oldu. Özel harekat polislerinin girdiği dairede, bir kişi gözaltına alındı. Evde yapılan aramalar sonucu gözaltına alınan şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTerörOperasyonDHKPC
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