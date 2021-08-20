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İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde cezaevi yapılanması içerisinde hareket ederek, örgütsel suçlardan tutuklu ya da hükümlü bulunanlara finansal destek sağladıkları iddia edilen 38 şüpheliden 28'i yakalandı.

20 Ağustos 2021 Cuma 10:49
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İstanbul merkezli 4 ilde PKK operasyonu: 28 gözaltı

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK'nın sözde cezaevi yapılanması oluşturduğu ve bu yapılanmadaki kişilerin yasa dışı şekilde elde ettiği geliri, örgütsel suçlardan cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlülere aktardığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Batman, Diyarbakır ve Muğla'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 38 şüpheliden 28'i yakalandı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1 tabanca, 1 tüfek, 51 mermi, 15 gram afyon sakızı ve 63 ecstasy hap ile çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulTerörTeröristOperasyonPKK
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