İstanbul merkezli 3 ilde ruhsatsız taksi duraklarına baskın; 18 gözaltı

Geçen hafta Esenyurt Meydanı'nda farklı taksi duraklarında çalışan taksiciler arasında silahlı kavga çıkmış ikisi kardeş 3 taksici ölmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaşanan olay sonrası harekete geçti. Ekipler, İstanbul, Bursa ve Ankara'da ruhsatsız işletildiği tespit edilen taksi duraklarına operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de desteğiyle düzenlenen baskında, çalışanlar ve taksiler ekiplerce arandı. Aramalarda çok sayıda tabanca ele geçirilirken, 18 kişi gözaltına alındı. Aranan 4 şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.