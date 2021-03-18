İstanbul merkezli 15 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün kumpas soruşturmalarında etkin görev yapan emniyet görevlilerine yönelik operasyon kararı alındı. FETÖ'nün hiyerarşik yapısında içinde yer alan veya örgütle iltisaklı bulunan, birçoğu hakkında FETÖ'ye üye olma / yardım etme suçlarından kamu davası açılan 68'i ihraç edilen toplam 76 emniyet görevlisi şüpheli hakkında soruşturma yürütülüyor.

SAHTE DELİL ÜRETTİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Ergenekon soruşturmalarının devamı niteliğindeki "Poyrazköy, Amirallere Suikast, Kafes Eylem Planı ve ÇEV/ÇYDD'" olarak bilinen soruşturmalarda etkin şekilde görev aldıkları kaydedilen şüphelilerin, "Poyrazköy" adı ile anılan soruşturma ve kovuşturmalarda mağdur ve müştekilerin tutuklanmaları ve mahkum edilmeleri için FETÖ'nün faaliyetleri kapsamında sahte delil ürettikleri, sahte rapor düzenledikleri, hukuka aykırı dinleme ve dijital delillerde manipülasyon yaptıkları tespit edildi.

22'Sİ CEZAEVİNDE 7'Sİ AKTİF GÖREVDE

Müştekilerin hukuki durumunu etkileyen belgelerde imzası bulunan şüphelilerden 22'sinin çeşitli cezaevlerinde hükümlü / tutuklu olarak bulundukları, 7'sinin aktif görevde bulunduğu, bir kişinin emekli olduğu, şüpheli Ersin Usta'nın ise daha önce ifadesinin alındığı belirtildi.

İSTANBUL VE 14 İLDE OPERASYON TALİMATI

Soruşturmada gelinen aşamada, İstanbul'da oldukları tespit edilen 35 şüpheli ile 14 ayrı ilde bulunan diğer şüphelilerin yakalanarak gözaltına alınmaları ve İstanbul'a getirilmeleri için talimat verildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nce bugün eş zamanlı operasyon düzenlendi.

CEZAEVİNDEKİ ŞÜPHELİLERİN SAVUNMASI ALINACAK

Adresleri tespit edilemeyen 2 şüpheli ile haklarında başka soruşturma evraklarından yakalama kararı bulunan 8 şüpheli için bu soruşturma kapsamında yakalama kararı çıkarılmasının düşünüldüğü, halen başka suçlardan çeşitli cezaevlerinde tutuklu/ hükümlü bulundukları tespit edilen 22 şüphelinin ise savunmalarının alınmasına karar verildiği kaydedildi.