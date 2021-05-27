Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 21
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1417
ALTIN
513.819
DOLAR
8.4414
STERLİN
11.9418
EURO
10.2967
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü Giyim Markalarıyla Görüşme Halinde
İnfluencer Çağrı Dayı, Dünyaca Ünlü...
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi alıyor
ÇOMÜ 74 Öğretim Üyesi...
OGM, 2080 geçici işçi alacak
OGM, 2080 geçici işçi...
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
Antalya'da 16 gayrimenkul satılacak
8 öğretim üyesi alınacak
8 öğretim üyesi alınacak
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon

İSTANBUL merkezli 12 ilde internetten üzerinden dolandırıcılık yapan çeteye eş zamanlı operasyon düzenlendi. 42 adreste 4'ü çocuk 59 kişiye yönelik gerçekleşen operasyonda çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi.

27 Mayıs 2021 Perşembe 09:29
7 Okunma
İstanbul merkezli 12 ilde dolandırıcılık çetesine operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 12 ilde 42 adrese internet üzerinden dolandırıcık yaptığı tespit edilen 4'ü çocuk 59 kişilik çeteye yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. Drop (kargo çalma), ship (başkalarına ait kredi kartı ile alışveriş yapma), mail order (bir malın uzaktan alınarak kart bilgileri ile ödeme yapılması), phishing (oltalama yöntemi ile kredi kartı kopyalama), pos cihazından kredi kartı kopyalama, sahte kimlik kullanılarak yedek sim kart çıkarma, PTT'den e-devlet şifresi alma, banka kartı çıkarma, mobil bankacılık hizmetlerini aktif hala getirerek hesapları boşaltarak dolandırıcılık yaptığı belirlenen 4'ü çocuk 59 kişiden, Çete lideri Doğukan E., ile birlikte 39 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerince adreslere yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Operasyon anları kameralarca görüntülendi. Ekiplerce gerçekleşen operasyonlara özel hareket polis, Çocuk Şube ekipleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri destek verdi. 

Öte yandan, Gaziosmanpaşa'da bulunan lüks bir rezidansa, Sultangazi'de bulunan 4 katlı bir binaya ve Maltepe'de bulunan 4 katlı bir binaya düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulDolandırıcıOperasyonçete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
Yarın açılacak Taksim'deki camide son durum 
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
​​​​​​​Aldattığını düşündüğü için öldürmüş
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
Zeytinburnu'nda 4 katlı binanın en üst katında yangın: 1 ölü 
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
İstanbul'da dev operasyon: Aranan 162 şüpheli yakalandı
Sultangazi'de hareketli anlar... 
Sultangazi'de hareketli anlar... 
Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor...
Taksim'deki cami cuma günü ibadete açılıyor...
Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi 
Thodex soruşturması: Rana Azap'ın tutuklanma talebi reddedildi 
75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti
75 milyon dolarlık lüks yat İstanbul Boğazı'ndan geçti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma