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İstanbul merkezli 11 ilde büyük operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

İstanbul merkezli 11 ilde büyük operasyon

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli 11 ilde piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın süren 125 kişinin yakalanması için operasyon başlattı.

05 Mart 2019 Salı 09:50
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İstanbul merkezli 11 ilde büyük operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya ayarı düşürülmüş ve sahte altın sürüldüğü bilgisi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptığı çalışmalarda İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Nevşehir, Sivas, Yalova, Tokat, Bolu, Niğde ve Çorum'da yaşayan 125 kişiyi tespit etti. Alınan gözaltı kararı sonrası şüphelilerin yakalanması için eş zamanlı operasyon başlattı. Polis ekiplerinin 125 şüphelinin ev, işyeri ve araçlarında yaptıkları aramalar devam ediyor. Gözaltına alınan şüphelilerin ise Vatan Caddesi'nde bulunan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirilmesi bekleniyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulMali SuçlarSahte Altın
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