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İstanbul için fırtına uyarısı

İstanbul Valiliği, fırtına uyarısı yaptı.

25 Şubat 2020 Salı 14:43
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İstanbul için fırtına uyarısı

İSTANBUL - İstanbul Valiliği'nden Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1.Bölge Müdürlüğü'nün verileri paylaşıldı.

Açıklama şu şekilde: Yarın Güney ve Güneybatı yönlerinden esecek olan rüzgarın, öğle saatlerinden itibaren bölgemizde fırtına (60-75 km/saat), Perşembe günü ise kuvvetli fırtına (70-100 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulFırtına Uyarısı
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