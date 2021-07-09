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İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşyaları ayıklama zamanı

09 Temmuz 2021 Cuma 13:00
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İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşyaları ayıklama zamanı

İSTANBUL - Avrupa havalimanları yolcu sayısı sıralamasında 23,4 milyon yolcusu ile birinci sıraya yerleşen İstanbul Havalimanı’nda unutulan eşya ve valizler ihale yolu ile satıldı. İhaleyi kazanarak bin 500 valizde yaklaşık 40 bin parça buluntu ve 4 bin 500 elektronik eşyanın sahibi olan firma sahibi Aziz Korkmaz, "Yeni İstanbul Havalimanı’nda ürün çeşitliliği daha fazla. Üstelik burada ürünler daha iyi saklanıyor. Eşyaların önemli bölümü sıfır gibi" dedi. İstanbul’da yaptırılan ve 29 Ekim 2018’de açılan Cumhuriyet tarihinin önemli yatırımlarından biri olan İstanbul Havalimanı’nı geçen yıl 7 milyon 414 bin 437’si yabancı, 15 milyon 994 bin 695’i yerli toplam 23 milyon 409 bin 132 yolcu kullandı. Yolcuların havalimanında unuttuğu, almadığı eşya ve bavullar THY'nin Bagaj Hizmetleri Yönetim Müdürlüğü kayıp eşya deposunda 1 yıl bekletildikten sonra açılan ihalede açık arttırma ile satıldı. 


 

"İÇİNDEN NE ÇIKACAĞINI BİLMEDİĞİMİZ BAVUL VE VALİZLERDEKİ EŞYALAR İÇİN İNANILMAZ BİR RAKAM VERDİK"

İstanbul Havalimanı sahipsiz eşya ve bavulların ihalesine girip kazanan Aziz Korkmaz,  Avcılar’da 14 yıldan bu yana iki büyük dükkanda bunları satmak için ayıkladıklarını söyledi. Aziz Korkmaz, bu işe 1995’te Topkapı’da Şehremini’de başladıklarını, yeni aldıkları ürünlerin de büyük ilgi görmesini beklediklerini  anlatırken şunları söyledi "İstanbul Havalimanının ilk ihalesini aldık. Buradaki ürünleri satış için hazırlamaya çalışıyoruz. Bu eşyaların arasında aralarında telefon, tablet, kulaklık, fotoğraf makinelerinin de bulunduğu 3 bine yakın elektronik parça var. Kablo ve aparatları ile parça sayısı 4 bin 500’ü buluyor. Bugüne kadar açılan bütün ihaleleri aldık. Bu iş bizde biraz hobi olmuş durumda. İçinden ne çıkacağını bilmediğimiz bavul ve valizlerdeki eşyalar için inanılmaz bir rakam verdik. İstanbul Havalimanı’nın diğer havalimanlarından daha geniş ürün yelpazesi var. Kayıp eşyalar burada daha iyi muhafaza ediliyor. Eşyaların önemli bölümü sıfır gibi." Bavul veya valizlerden çıkarılan eşyalar ikinci el olarak Avcılar’daki mağazalarda satılırken, burada akla gelebilecek her türlü ürünün yer aldığı ifade edildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıUnutulan Eşyalar
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