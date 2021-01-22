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İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı

Koronavirüs salgını nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 24 saat yolculara hizmet veren test merkezinde PCR testinin yanında antikor ve antijen testleri de yapılmaya başlandı.

22 Ocak 2021 Cuma 13:59
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İstanbul Havalimanı’nda antikor test uygulaması da başladı

İSTANBUL - Tedbir amaçlı antikor ve antijen testlerini yaptırmak isteyen yolcular, uçuş öncesi havalimanında bu hizmetlerden yararlanabilecekler.  Havalimanında antikor testi yaptırmak isteyen yolcular daha önce koronavirüs geçirip geçirmediklerini kontrol edebilecekler. Bir diğer hizmet olan antijen testi ile de yolcunun hasta olup olmadığını belirlenecek. Yolcular bu testleri İstanbul Havalimanı'na kurulan test merkezlerinden maksimum 4 saat içerisinde sonuçlarını alabilecekler. PCR, antikor ya da antijen testi yaptıran yolcular, işlemleri için herhangi bir hastaneye gönderilmezken, testler İstanbul Havalimanı’nda kurulan laboratuvarlarda sonuçlandırılıyor.

2020 yılı Temmuz ayında faaliyete geçen test merkezi, 5 bin metrekarelik bir alan üzerine kuruldu. Günlük 12 bin PCR test yapabilme kapasitesine sahip bu alanda yolcular sonuçlarını 2 ila 4 saat arasında hızlı bir şekilde alabiliyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıAntikor Test UygulamasıKoronavirüs Salgını
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