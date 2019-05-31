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İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır

 Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli hub olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, tam kadroyla bayram yolcularını ağırlamaya hazır. 

İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır

 Türkiye’nin dünyaya açılan kapısı; bölgedeki en önemli hub olma özelliğini taşıyan İstanbul Havalimanı, tam kadroyla bayram yolcularını ağırlamaya hazır. 

31 Mayıs 2019 Cuma 14:14
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İstanbul Havalimanı İlk Ramazan Bayramı’na Hazır

İSTANBUL- Yolculuk deneyimini yüksek bir memnuniyete dönüştürme hedefi doğrultusunda var gücüyle çalışan ve tam kapasite hizmet sunmaya başladığı günden bu yana yaklaşık 10 milyon yolcuyu ağırlayan İstanbul Havalimanı, ilk bayramını karşılayacak olmanın heyecanıyla, tüm hazırlıklarını tamamladı. 

Yolcuların maksimum konforu için her şey düşünüldü

Havalimanının işletmesini üstlenen ve büyük bir titizlikle yürüten İGA, bayram boyunca tüm operasyon ekibi ile görev başında olacak. 9 günlük bayram tatili vesilesiyle İstanbul Havalimanı’nda yaşanması öngörülen yoğunluğa karşı tüm önlemler alınmış durumda. Bu kapsamda; bayram süresince özellikle yolcu yoğunluğunun yaşanacağı bagaj kontrol noktalarına ilave x-ray ve takviye personel planlamaları gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra yiyecek, içecek ve dinlenme alanlarında yolcuların maksimum konforu için de gerekli düzenlemeler yapıldı.  

Ramazan Bayramı’na özel otopark kampanya

İGA, Ramazan Bayramı tatili için İstanbul Havalimanı’na aracıyla gelen yolculara özel otopark kampanyası düzenliyor. 31 Mayıs – 04 Haziran 2019 tarihleri arasında İstanbul Havalimanı otoparkına 7-10 gün arası aracını park eden yolcular 7 gün abonelik ücreti ödeyecek.

Diğer yandan, sadece havalimanı içinde değil yol güzergâhında oluşabilecek trafik yoğunluğunu da göz önüne alan İGA, Havaist otobüs seferlerinde herhangi bir aksaklık ve mağduriyet yaşanmaması için ekipler ve seferler arasındaki koordinasyonu da güçlendirildi.  Bunun yanı sıra Hasdal yol düzenlemesinin bitirilmesiyle İstanbul Havalimanı yol güzergâhındaki trafik endişesi de ortadan kalmış oldu.  

Duty Free’de %40’a varan indirim 

İstanbul Havalimanı’ndan seyahat edecek yolcular, duty free alanından yapacakları  alışverişlerde % 40’a varan indirim fırsatı yakalayacak. Ayrıca yolcular hizmete giren dünyaca ünlü markalar arasında yer alan Louis Vuitton, Hermes ve 1 Haziran 2019 tarihi itibariyle hizmete girecek olan Dior mağazasından da alışveriş yapma imkânı bulacak.  

Yeme-içme alanlarında keyifli mola 

Alışverişin yanı sıra yolcular yeme-içme alanlarında da farklı deneyim yaşayacak. Birbirinden özel restoranların ve kafelerin bulunduğu İstanbul Havalimanı’nda yolcular, hem terminalde hem de bugünden itibaren faaliyete geçen gelen yolcu katının dışındaki yeme-içme alanlarda keyifli anlara tanık olacak. 

İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü H. Kadri Samsunlu gerçekleştirilen hazırlıklar ile ilgili olarak; “İstanbul Havalimanı’nda ilk bayramımızı karşılamanın, yüz binlerce yolcuyu ağırlayacak olmanın heyecanı içindeyiz. Misafirlerimizin bayram tatili yolcuklarına başlarken havalimanımızda eşsiz bir deneyime adım atmaları, İstanbul Havalimanı’nın gerek mimari, gerek teknoloji ve alt yapı gerekse hizmet anlamında sunduğu tüm farklılıkları yaşamaları, en önemlisi de yolculuklarını rahat ve huzur içinde gerçekleştirebilmeleri için İGA ekibi olarak tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Bu hafta sonu ve bayram boyunca tam kadro görev başında olacağız. Birlik, beraberlik, paylaşma ve dayanışma duygularının zirveye ulaştığı Ramazan Bayramı’nda yolcularımızla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu vesile ile milletimizin ve tüm Müslüman aleminin mübarek Ramazan Bayramı’nı kutluyor; sağlık, huzur ve bereket dolu bir bayram diliyorum.”  

Önce Vatan Gazetesi

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