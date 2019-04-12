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İstanbul Havalimanı'ndan toplam 1151 sefer yapılacak

Taşınmanın ardından Türk Hava Yolları(THY)'nın tam kapasiteye geçişi ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün toplam 1151 iniş kalkış gerçekleşecek. Bir yandan İstanbul Havalimanı'ndaki sefer sayıları kademeli olarak artarken, bir yandan da sabah saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

İstanbul Havalimanı'ndan toplam 1151 sefer yapılacak

Taşınmanın ardından Türk Hava Yolları(THY)'nın tam kapasiteye geçişi ile birlikte İstanbul Havalimanı'ndan bugün toplam 1151 iniş kalkış gerçekleşecek. Bir yandan İstanbul Havalimanı'ndaki sefer sayıları kademeli olarak artarken, bir yandan da sabah saatlerinden itibaren yolcu yoğunluğu yaşanıyor.

12 Nisan 2019 Cuma 12:37
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İstanbul Havalimanı'ndan toplam 1151 sefer yapılacak

İSTANBUL - THY, taşınma sonrası sefer sayılarını kademeli olarak artırdığı İstanbul Havalimanı'nda bugünden itibaren tam kapasiteye geçti. THY'nin 895 iniş kalkış yapacağı İstanbul Havalimanı'nda diğer havayolu şirketlerinin seferleriyle toplam sefer sayısı 1151 olacak.

Sabah saatlerinden itibaren terminale gelenler, zaman zaman güvenlik noktalarında ve check-in kontuarlarında yoğunluğa neden oldu. Havalimanında görevli personeller, yolcuların herhangi bir sorun yaşamaması için bilgilendirme ve yönlendirme yapıyor. 

Pasaport kontrolleri tamamlanan yolcular, uçuşlarının yapılacağı körüklere giderken, uçuşlarını bekleyen bazı yolcular da yeni açılan havalimanını dolaşarak fotoğraf çektiriyor. 

DHA

Son Güncelleme: 12.04.2019 12:41
Anahtar Kelimeler:
1151 SeferIstanbul Havalimanı
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