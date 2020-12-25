İstanbul Havalimanı'nda kış hazırlıkları tamamlandı

İstanbul Havalimanı'nda kış aylarında olumsuz hava koşullarında uçuş trafiğinin aksamaması, yolcuların rahat ve güvenli seyahat edebilmelerini sağlamak için hazırlıklar tamamlandı. Türkiye'nin dünyaya açılan en büyük kapısı olan havalimanında yapılan hazırlıklarla pist, apron ve taksi sahalarında gerekli tedbirler alındı.

"KAR MÜCADELE EKİBİ" OLUŞTURULDU

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA tarafından oluşturulan 'kar mücadele ekibi'nin çekirdek kadrosunda 190 kişi yer alıyor. Diğer birimlerden sadece kar sırasında alınan destek ekibi ile birlikte toplam personel sayısı 300 kişiye ulaşıyor. Bunun yanı sıra havalimanında karla mücadelede toplam 130 adetlik araç ve ekipman da hazır bulunuyor.

KASIM AYINDA 26 TATBİKAT

Özellikle karlı havalarda uçakların güvenli bir şekilde havalimanında hizmet almasını sağlamak için kesintisiz çalışmalar yürütüldü. Bu kapsamda ekipler, tazeleme eğitimlerini tamamladı. Kasım ayı içerisinde 26 kez 'kar ile mücadele tatbikatı' yapıldı.

AYNI ANDA 50 UÇAĞA DE-İCİNG

Öte yandan İstanbul Havalimanı'nda uçakların buzlanmaya karşı koruması için De-Icing (alkol-glikoz banyosu) işlemleri de başladı. Bunun için İstanbul Havalimanı'nda bunun için 5 farklı 'pet' alanı oluşturulurken, buralarda aynı anda 50'ye yakın uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' yapılabilecek.

MOBİL KOMUTA KONTROL ARACI HİZMETE GİRDİ

Ayrıca bu sene dünyada sayılı havalimanında bulunan; kriz anlarında, havalimanı kriz merkezine bağlı şekilde olay yerinde etkin bir rol oynayacak 'Mobil Komuta Kontrol Aracı' da hizmete alındı. Komuta kontrol aracında termal kameralardan özel donanımlı görüntüleme ve telsiz cihazlarına, uydu telefonlarından özel dizayn edilmiş monitörlere kadar pek çok elektronik ve akıllı cihaz yer alıyor.

BÜYÜKKAYTAN: KAR YAĞMASINI BEKLİYORUZ

İstanbul Havalimanı'ndaki kış hazırlıkları, basın mensupları tarafından görüntülendi. İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış ve İGA Operasyon Kontrol Merkezi Direktörü Fatih Mere'nin hazır bulunduğu programda yapılan çalışmalar, alınan önlemler basın mensuplarına anlatıldı.

Kış hazırlıklarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mehmet Büyükkaytan, "Havalimanımızda tatbikatlarıyla birlikte kış hazırlıkları tamamlanmış durumda. 26 kez büyük ölçekli tatbikat yaptık. Her gece de küçük ölçekli tatbikatlar yapıyoruz" diye konuştu.

Büyükkaytan, "Elimizde şu an itibariyle kar ve kış hazırlıkları kapsamında 130 tane aracımız mevcut. Bu 130 aracı 190 personelimiz; kar yağdığı anda destek olacak şekilde 300 personel ile birlikte yedi (gün) yirmidört (saat) devam edeceğiz. Bu personelimiz kar yağdığında hiçbir şekilde evlerine gitmeyecek. Onlar için burada kurgulamış olduğumuz yatakhanelerde kalacaklar. Ne zaman ki kar operasyonumuz tamamen bitecek, arkadaşlarımız normal düzende çalışmaya başlayacak. Tüm hazırlıklar tamamlanmış durumda. İnşallah kar yağmasını bekliyoruz" dedi.

İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Büyükkaytan, "Havalimanında 12 milyon 500 bin metrekarelik kaplamalı alan var. Bu alanı temizleyeceğiz. Buradaki alan, dünyadaki 'hub' havalimanları olarak bakıldığında Frankfurt Havalimanı'ndan ve Londra'daki Heathrow Havalimanı'ndan daha büyük. Karın yağma şekline göre; tipi şeklinde yağarsa bazı sıkıntılar yaşayabiliriz. Ancak uçakların hizmetlerini aksatmayacak şekilde temizlemeye hazırız" ifadelerini kullandı.

"KAR YAĞDIĞINDA 1 PİST İNİŞ 1 PİST KALKIŞ İÇİN KULLANILACAK"

İstanbul Havalimanı'nın hava tarafından sorumlu yöneticisi Ozan Karakış ise karla mücadelenin teknik detayları hakkında bilgi verdi. Karakış şunları söyledi:

"Uçağın yakın çevresinden ilerletilmiş karın, taksi yolu çizgisine kadar bırakılması ve bundan sonra taksi yolundan geçen çok büyük kar mücadele araçlarının uçağın hareket edeceği sahayı boşaltması üzerine kurulu. Bu olurken aynı anda pistlerde de eş zamanlı olarak kar mücadele çalışması yapılıyor. İstanbul Havalimanı'nda karla mücadeleyi 7 sektörde gösteriyoruz. İGA olarak bizim yaptığımız iş, asfalt ve beton alanlarda bu mücadeleyi yapmak. Yolcusunu alan ve kalkış için piste giden uçağın 'de-icing' ve 'anti-icing' işleminden geçmesi gerekiyor. İstanbul Havalimanı'nda bunun için 5 farklı 'pet' alanı var. Bu alanlarda aynı anda 50'ye yakın uçağa 'de-icing' ve 'anti-icing' yapılabilir."

Ozan Karakış, 'Mobil Komuta Kontrol Aracı'nın özellikleriyle ilgili olarak da "Havalimanlarında bazen operasyonel bazen de insan hayatıyla ilgili kriz olabilir. Üst düzey yöneticilerin kriz merkezinde yer alırken, bizim gibi sahada olanlara müdahale direktifleri verdikleri taktik komuta kontrol aracımız var. İçinde yüksek kabiliyete sahip optikler bulunan, termal kamerası olan uydu haberleşmesi yapabilen kendi üzerinden jeneratörü olan, interneti olan bir mobil merkez" değerlendirmesinde bulundu.

Kar yağışı sırasında kaç pistin açık tutulacağıyla ilgili soruya Karakış, "İstanbul Havalimanı'nda 3'ü ana 2'si yardımcı olmak üzere 5 pist var. Ana pistlerden iki tanesi, bir iniş pisti bir de kalkış pisti olacak. Kar yağışı olduğunda ilk iki saat, çok büyük yükü üzerimizden atabilmemiz gereken bir zaman. Bizim için iki pist, hava trafiğimize yetiyor zaten" şeklinde yanıt verdi.

130 ADET KAR MÜCADELE ARACI

İstanbul Havalimanı'nda karla mücadelede araç ve ekipman listesi ise şu şekilde:

"26 adet çekilebilir tip kombine kar mücadele aracı, 15 adet kompakt tip kombine kar mücadele aracı, 4 adet kar püskürtme rotatifi, 22 adet kar küreme, süpürme ve asfalt buz önleme traktörü, 10 adet pist taksi yolu ve apron asfalt buz önleme aracı, 18 adet çok maksatlı köprü altı kar mücadele aracı, 10 adet kar bıçaklı pist süpürme aracı, 5 adet pist frenleme/sürtünme değeri ölçüm aracı, 8 adet kar taşıma kamyonu, 8 adet kar taşıma römorku, 2 adet 'ar-ge yapılmakta olan yeni nesil kombine kar aracı ve 2 adet kar yükleme loader..."