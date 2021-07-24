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İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini yurt içi ve yurt dışı turizm bölgelerinde geçiren tatilcilerin dönüşleri nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk yaşanıyor. İstanbul Havalimanı'nda bugün iniş ve kalkış olmak üzere 1061 tarifeli sefer yapılacağı ve yaklaşık 150 bin yolcunun uçuş gerçekleştireceği öğrenildi. Ayrıca Sabiha Gökçen Havalimanı'nda da yoğunluk yaşandığı, bugün toplam 670 uçuş gerçekleştirileceği bildirildi. 

24 Temmuz 2021 Cumartesi 17:23
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İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş yoğunluğu başladı

İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bayram tatili dönüşleri nedeniyle yolcu ve uçak trafiğinde yoğunluk yaşanıyor. 

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin bitmesine iki gün kala bu kez İstanbul'a gelişlerde hareketlilik başladı. İstanbul'a dönüş için hava ulaşımını tercih edenler, bugün öğlen saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'ndaki yolcu trafiğini arttırdı. 

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA YAKLAŞIK 150 BİN KİŞİ SEYAHAT EDECEK 

Özellikle iç hatlar gelen yolcu katında hareketlilik yaşanıyor. Bayram dönüşü nedeniyle yolcu ve uçuş trafiğinin arttığı İstanbul Havalimanı'nda bugün 1061 uçağın iniş ve kalkış yapması bekleniyor. Yine bugün gidiş ve geliş olmak üzere yaklaşık 150 bin yolcunun İstanbul Havalimanı'ndan seyahat etmesi bekleniyor.

UÇAKLARDA BOŞ KOLTUK YOK

Tatilin bitmesine bir gün kala dönen yolcular, uçaklarda neredeyse boş koltuk bulunmadığını dile getirdi. Son dakikada bilet bulmanın ise oldukça zor olduğu kaydedildi. Antalya'da ailesiyle birlikte bir haftalık tatili tamamlayıp İstanbul'a dönen Fatmagül Kadayıfçıoğlu, "Antalya'ya bayram tatili için gittik ve bir hafta kaldık. Çok da yoğunluğa kalmamak için iki gün önceden dönmek istedik. Çocuğumuzla birlikte gayet güzel ve keyifli bir tatil oldu. Bilet bulmakta da oldukça zorlandık. Çünkü son dakikaya bırakmıştık. İnanılmaz bir yoğunluk vardı hatta uçağımız da tamamen doluydu. Ama biz dönebildiğimiz için şanslılardan biriydik. " dedi.

Tatili oğluyla birlikte Antalya'da değerlendiren Yusuf Taşçı ise, "Bizim için güzel geçti, Antalya'daydık. Hiç sıkıntı yaşamadan gidip geldik. Bayramımızı tatil yaparak değerlendirdik. Yoğunluk vardı, uçaklar doluydu ama sıkıntı yaşamadık" ifadelerini kullandı. 

BİLAL EKŞİ: BAYRAM SONU REKORLAR KIRIYORUZ

Öte yandan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bayram sonu rekorlar kırıyoruz. Pazar günü, bin 394 sefer ve 210 bin üzeri yolcu sayısı ile pandemi döneminin en yüksek sefer ve yolcu sayısına ulaşmış olacağız" ifadelerini kullandı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıTatilYolcu
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