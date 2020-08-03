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İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş hareketliliği

İstanbul Havalimanı'nda Kurban Bayramı'nın son gününde dönüş hareketliliği yaşanıyor. Bayramı, memleketlerinde ve yurt içi tatil merkezlerinde geçirenler, sabah saatlerinden itibaren tarifeli seferlerle İstanbul'a dönüş yapıyor.

03 Ağustos 2020 Pazartesi 16:11
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İstanbul Havalimanı'nda bayram tatili dönüş hareketliliği

İSTANBUL, (DHA)

Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatilcilerin dönüşü de başladı. Bayram tatilinin son gününde İstanbul Havalimanı İç Hatlar Terminali'nde yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. İç hat uçuş noktalarından bir bir İstanbul'a gelen uçakların dolu olduğu görülürken, terminalde koronavirüs nedeniyle görevliler, yolculara sık sık maskeleri çıkarmamaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konularında uyarılarda bulundu. Bayram tatilini ailesiyle birlikte memleketi Adıyaman'da geçiren Hüseyin Erşen, "Kurbanlarımızı kestik. Aile ve akraba ziyaretlerimizi gerçekleştirdik. Babamızı, annemizi görmeye gittik. Şimdi de geri döndük" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıDönüşYolculukHareketlilikBayramönce Vatan
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