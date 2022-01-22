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İstanbul Havalimanı'nda 250 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İSTANBUL Havalimanı'nda gümrük muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda otopark tamponu olarak beyan edilen plastik malzemelerin içerisine gizlenmiş 250 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

22 Ocak 2022 Cumartesi 11:30
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İstanbul Havalimanı'nda 250 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce sorumluluk sahasındaki gönderilere ilişkin yapılan analizde, Güney Amerika'dan getirilen ve otopark tamponu olarak beyan edilen ürünler riskli olarak değerlendirildi. Söz konusu eşyanın x-ray cihazı ile yapılan taramasında, plastikten üretilmiş malzeme içerisinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. İki narkotik dedektör köpeğin de şüpheli ürünlere tepki vermesi üzerine, toplam 100 adet otopark tamponu cinsi ürün kesilerek açıldı. Açılan ürünlerin içerisine gizlenmiş paketlerde kristal görünümlü maddeler tespit edildi. Maddelerden alınan numunenin uyuşturucu ve kimyasal madde test cihazı ile yapılan analizinde metamfetamin cinsi uyuşturucu olduğu belirlendi. Operasyon sonucu 250 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı.  

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul HavalimanıGümrük Muhafaza KaçakçılıkMetamfetamin
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