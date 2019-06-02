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İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz

İstanbul Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu olan öğretmen Esra Yeşilöz, İzmir yolculuğu öncesi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Bilet ve bagaj işlemlerini yaptığı sırada, bir anda yanında patlayan konfetiler ve bando ekibinin müzik şovuyla neye uğradığını şaşıran Yeşilöz, "10 milyonuncu yolcu olmuşum. Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz

İstanbul Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu olan öğretmen Esra Yeşilöz, İzmir yolculuğu öncesi büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Bilet ve bagaj işlemlerini yaptığı sırada, bir anda yanında patlayan konfetiler ve bando ekibinin müzik şovuyla neye uğradığını şaşıran Yeşilöz, "10 milyonuncu yolcu olmuşum. Çok şaşkınım. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ediyorum" dedi.

02 Haziran 2019 Pazar 14:16
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İstanbul Havalimanı'nda 10 milyonuncu yolcuya sürpriz

İSTANBUL, (DHA)

6 Nisan'da Atatürk Havalimanı'ndan İstanbul Havalimanı'na gerçekleşen ve 'Büyük Göç' olarak adlandırılan taşınma operasyonunun ardından İstanbul Havalimanı, toplamda 10 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı. Bayram tatili için İzmir'e uçan Esra Yeşilöz, İstanbul Havalimanı'nın 10 milyonuncu yolcusu oldu. İç hatlar terminalinde 10 milyonuncu yolcu olduğundan habersiz bilet ve bagaj işlemlerini yapan Yeşilöz, bu sırada büyük bir sürpriz ile karşılaştı.  

Bir anda konfetilerin patlamasıyla neye uğradığını şaşıran Esra Yeşilöz, yanına gelen bando ekiplerinin müzikleri eşliğinde unutamayacağı dakikalar yaşadı. Alkışlarıyla yapılan sürprize eşlik eden Yeşilöz'e İstanbul Havalimanı yöneticileri tarafından çiçek ve hediye takdim edildi. Ayrıca bu sürpriz ana şahit olan diğer yolcular da keyifli anlar yaşadı. 

"10 MİLYONUNCU YOLCU OLMUŞUM. ÇOK ŞAŞKINIM"

Basın mensuplarına yaşadıklarını anlatan Esra Yeşilöz, "10 milyonuncu yolcu olmuşum. Çok şaşırdım ve çok şaşkınım. İşlemlerle uğraşıyordum. Hiç beklemiyordum. Çok teşekkür ederim. 10 milyonuncu yolcu olmak da güzel bir duyguymuş. Yaşattığınız için çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Yapılan sürpriz karşısında çok heyecanlandığını dile getiren Yeşilöz, herkesin Ramazan Bayramı'nı kutladı. 

YOLCULAR EĞLENCELİ ANLAR YAŞADI

10 milyonuncu yolcuya yapılan sürprizin ardından bando ekipleri, performanslarına terminal içinde de devam etti. Grup, müzikleriyle ve yaptıkları şovlarla yolculara eğlenceli anlar yaşattı. 

İSTANBUL HAVALİMANI 57 GÜNDE 10 MİLYON YOLCU AĞIRLADI

Taşınmanın ardından İstanbul Havalimanı, 6 Nisan'dan 30 Nisan'a kadar toplam 4 milyon 501 bin 615 yolcuyu ağırladı. Mayıs ayında ise 35 bin 696 uçuşun gerçekleştiği İstanbul Havalimanı, 5 milyon 228 bin 447 yolcu uçuş gerçekleştirdi.  Bayram tatilinin başladığı ilk iki günü kapsayan tarihlerde de toplam 480 bin yolcu ile 10 milyon yolcuya ulaşılmış oldu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
İstanbulHavalimanıYolcuSürpriz10 Milyon
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