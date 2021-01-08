İstanbul Havalimanı'da nefes kesen yangın tatbikatı

İstanbul Havalimanı apronunda İGA Operasyon Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan ile İGA Hava Tarafı Operasyon Direktörü Ozan Karakış'ın yönetiminde gerçekleşen tatbikata Havalimanı Kurtarma ve Yangınla Mücadele (ARFF) birimleri katıldı. Acil durum tatbikatı sırasında yaşananlar ise baştan sona kadar İGA kamerası tarafından kaydedildi.

"PİSTTEN ÇIKAN UÇAKTA YANGIN"

Tatbikatın senaryosuna göre, Airbus 321 tipi yolcu uçağı İstanbul Havalimanı'na inişte geç teker koyduğu gerekçesiyle pistten çıkıyor. Uçağın sol kanadının zemine çarpması sonucu yangın çıkıyor. Hava Trafik Kontrol Kulesindeki görevlilerin acil durum butonuna basmasının ardından bütün ekipler alarm durumuna geçiyor. Kısa bir sürede olay yerine varan ARFF ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın kontrol altına alınıyor. Senaryo gereği uçaktan kurtarılan yaralılar da sağlık ekipleri tarafından ambulansa taşınıyor.

EKİPLER 7/24 GÖREVE HAZIR

Geçen ay gerçekleşen tatbikat sırasında yangın, kurtarma ve kaza kırıma başarılı bir şekilde müdahale eden ARFF ekipleri performanslarıyla göz doldurdu.

ACİL DURUM PLANLARI NASIL HAZIRLANIYOR?

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kuralları gereğince havalimanlarının acil durum planlarının hazırlanması zorunludur. Türkiye'de yürürlükte bulunan mevzuat ile bu görev havalimanı işletmecilerinde.