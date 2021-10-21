Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 18
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1455.42
ALTIN
541.69
DOLAR
9.4591
STERLİN
13.0793
EURO
11.0233
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
Sözleşmeli Personel Alınıyor 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
7 Adet Fabrika Yaptırılacak 
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Cizre Belediyesinden kiralık fabrika
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı Alınacak 
Savunma Sanayii Uzman Yardımcısı...
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel Alıyor 
Samsun Üniversitesi Sözleşmeli Personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

21 Ekim 2021 Perşembe 13:11
8 Okunma
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi

İSTANBUL - İstanbul Fırıncılar Odası, ekmeğin 2.5 lira olması isin başvuruda bulundu. İstanbul Valiliği ve İstanbul Ticaret Odası talebi değerlendirirken kararı beklemeyen fırınlar zam yapmaya başladı. 

Bazı ilçelerde ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş tepki gösterdi. Fırıncı Yılmaz Özdemir, "Aslında 2.5 lira bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil" dedi. Fırıncı İdris Şişman da "Şu an ekmek 2,5 lira" diye konuştu.

İstanbul Fırıncılar Odası Yönetim Kurulu, ekim ayı olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kurulda artış gösteren un fiyatları, enerji maliyetleri ele alındı. Diğer yandan 230 gram ekmeğin 2.5 lira olması da talep edildi. Zam talebi için tekrar başvuru yapıldı. Zam süreci şu an değerlendirme aşamasında ama bir çok ilçede ekmek 2.5 liraya satılmaya başlandı. Fırıncılar ekmeğe zam değil gramaj artışı yaptıklarını söylese de, aradaki farkı anlayamayan vatandaş bu karara itiraz etti. Fırınlarda ekmeğin fiyatı ve gramajı arttı ancak ayar tutmadı. Bazı fırınlar gramajı 230 grama, bazıları ise 270 grama çıkarttı. Ancak vatandaş ne 30 gramlık ne de 70 gramlık farkı satın aldığı ekmeklerde anlayamadı.


 

"BİZE FIRSATÇI DİYORLAR AMA MECBURUZ"

Beşiktaş'ta fırın işleten İbrahim Can, "Un fiyatları çok yüksek olduğu için biz mecburiyetten zam yapıyoruz. Maliyetlerimiz düşük olursa biz neden durup dururken zam yapalım. Biz, zam yapmayı istemiyoruz ama un fiyatları yüksek olduğundan biz mecbur zam yapıyoruz. Bize fırsatçı diyorlar ama fırsatçılık yaptığımız bir durum yok. Unun torbası 200 liranın üzerinde. Bu maliyetlere nasıl kurtaracağız" dedi.

 

"2.5 LİRA BİLE DÜŞÜK BİR FİYAT"

Fatih'te başka bir fırıncı ise 2.5 liranın bile düşük bir fiyat olduğunu belirtti. Fırıncı Yılmaz Özdemir, "Aslında 2.5 bile kurtarmıyor. 140 liraya aldığımız un şu an kaç para belli değil"  diye konuştu.


 

"BAŞKAN 2,5 LİRA DEDİ"

Sarıyer'de bir fırında da ekmek 2.5 lira. Fırıncı İdris Şişman, "Şu an ekmek 2.5 lira. Başkan 2.5 lira dediği zaman 2.5 liradan satıyoruz" dedi.İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam kararının beklenmesi gerektiğini savunan Nevzat Aydın, "İstanbul Fırıncılar odasının kararını beklemeden yapılan zam var. Halkın yapacağı bir şey yok mecburen almak zorunda. Zaten şimdiye kadar aldığımız ekmeğin gramajını tartmıyoruz. Ara sıra ben soruyorum gramajını ama sormakla iş olmuyor" şeklinde konuştu.

 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Istanbul Fırıncılar OdasıEkmeğe Zam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı
Sarıyer'deki olay taksicilerin oyunu çıktı
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul Fırıncılar Odası'ndan ekmeğe zam talebi
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
İstanbul'da fuhuş çetesine operasyon: 4 kişi tutuklandı
Bahçelievler D-100 Karayolunda taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Bahçelievler D-100 Karayolunda taksinin çarptığı kişi hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın
Küçükçekmece'de lokalde korkutan yangın
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı
Avcılar D-100 Karayolu yan yolda kaza: 1 yaralı
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Bahçelievler'de park halindeki İETT otobüsü alev alev yandı
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu
Taksim'de hekimlerden 'süre' protestosu
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı
Güngören zabıtasında yaka kamerası dönemi başladı

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma